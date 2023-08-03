中職／艾里歐初登板優質7局奪勝 獅隊兩個月沒贏過兄弟

中信兄弟隊新洋投艾里歐來台初登板，今天在花蓮球場對決統一獅隊，先發7局無失分，以優質內容奪下中職首勝，兄弟終場4：0獲勝，不但搶下3連戰前兩勝，而且對戰獅隊7連勝。

艾里歐用97球完成先發任務，被揮出7支安打，投出5次三振、未出現保送，讓獅隊毫無機會得分，從6月4日至今，已經兩個月不識「屠象」滋味，本季對戰18場只有5勝13敗。

這場比賽才剛開打，獅隊先發投手胡智爲的右肩就出狀況，1局上面對兄弟開路先鋒王威晨，只投兩球露出痛苦表情， 無法繼續投球，教練團緊急換上楊孟沅，投3.1局只被揮出1支安打，有效壓制兄弟打線。

獅隊牛棚提前上陣，江承峰投1.1局也被1安、未失分，雙方打完前5局0：0僵持。

兄弟6局上發動攻勢，江坤宇、王威晨連揮安打，加上獅隊第4任投手施子謙牽制二壘失誤，形成一、三壘有人，岳政華突襲短打攻下全場第1分，接著詹子賢安打、盜上二壘， 王威晨利用獅隊捕手柯育民傳球失誤再下一城。

8局上，兄弟面對李其峰投球，王威晨獲保送、詹子賢靠失誤上壘，接著張志豪關鍵二壘打攻下兩分，拉大成4分領先，一路維持優勢到比賽結束。