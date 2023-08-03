U12世界盃／中華隊「奇」兵6連勝 再贏南韓就進冠軍戰

「非常滿意。」中華隊總教練陳明仁對兩位投手表現給予大好評，先發投手邱亞恩4.1局8K，加上葉壘1.2局聯手完封多明尼加隊，「奇」兵鄭奇恩也有單場3安演出，中華隊在U12世界盃少棒賽複賽取得3勝，明天擊敗南韓就確定晉級冠軍戰。

中華隊在預賽拿下5連勝，根據超級循環賽賽制，帶著2勝0敗的戰績進入複賽，加上今天複賽累積3勝居有利位置，其餘5隊有4隊已吞下2敗，最多僅能3勝，代表中華隊明天贏球就可手握4勝、進入冠軍戰，5日對手則是同樣3勝的美國隊。

邱亞恩首局曾因失誤、暴投，讓對手在1出局後攻占三壘，不過他用2連K化解危機，陳明仁表示，小球員因為緊張，第1局失誤難免，「還好邱亞恩有壓制下來。」由於4局打完時僅1：0領先，「原本想讓邱亞恩投到底，但5局下出現3次保送，一定要換人。」

邱亞恩在5局下1出局後連投3次四壞球，葉壘此時上場拆彈，讓對手敲出雙殺打瞬間瓦解攻勢，陳明仁表示，謝謝兩位小朋友，把對手壓制完全壓制。

兩位投手完封外，第7棒外野手鄭奇恩也有突出表現，2局上的二壘安打幫助球隊先馳得點，5局上跑出內野安打開啟單局3分攻勢，全場3打數3安打，是預賽安打數的三倍。

鄭奇恩預賽3場出賽僅敲出1安，陳明仁表示，鄭奇恩雖然預賽打擊沒有貢獻，但守備穩定度高，進入複賽前也跟他強調，「不要著急，有喜歡的球再攻擊，這次他有做到。」

鄭奇恩則表示，今天敲出3安很開心，聽教練的話把球確實擊好，進入複賽後有感覺到對手變很強，球速快、守備好，跟預賽很不一樣。