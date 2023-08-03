日職／王柏融二軍出賽選保送 火腿教頭談升一軍條件

日職日本火腿鬥士隊王柏融今天在二軍2打數沒有敲出安打，選到1次保送上壘。火腿隊總教練新庄剛志接受日媒訪問時表示，只要王柏融打擊內容可以應付一軍投手，就會升上一軍。

火腿隊二軍今天與養樂多隊二軍交手的賽事，王柏融先發打第3棒、擔任右外野手，1局下擊出游擊飛球出局，3局下擊出一壘滾地球出局，5局下選到保送上壘，並在之後守備時被換下場休息。總計王柏融2打數沒有敲出安打，目前在二軍打擊率2成18。

此戰火腿隊幾乎局局開轟，2局下火腿隊一、二壘有人時，田宮裕涼敲出安打送回1分；3局下矢澤宏太敲出一發陽春砲，4局下福田光輝也敲出陽春全壘打，5局下矢澤宏太再轟陽春砲，6局下細川凌平敲陽春砲，7局下木村文紀再轟2分砲，火腿隊取得7比1領先。

養樂多隊在8局上靠著2發全壘打攻下5分，僅剩1分落後，不過最終火腿隊二軍仍以7比6險勝養樂多隊二軍。

王柏融本季與火腿隊簽下育成合約，順利在7月底轉為支配下正式球員，火腿隊總教練新庄剛志昨天接受日媒訪問時談到王柏融升一軍的可能性。新庄剛志表示，之前有看到王柏融在6月29日開轟的比賽，「身體重心移動得很好，頭都沒有動，是很完美的代打。」

對於王柏融升上一軍的時機，新庄剛志指出，要再觀察王柏融於二軍的表現，「不是指結果，而是打擊內容可以應付一軍投手的話，馬上就會升他上來。」新庄剛志也提到了王柏融的覺悟，「如果掉落過一次地獄的話，爬上來之後會不想再掉下去，他抱著如果再不行就要脫掉（火腿）球衣的覺悟。」