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日職／重返支配下 王柏融透露想站上新球場心聲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
王柏融為日職火腿隊正式球員，保有今年升上一軍的機會，他在接受日本媒體訪問時也透露心聲。 截圖自推特
王柏融為日職火腿隊正式球員，保有今年升上一軍的機會，他在接受日本媒體訪問時也透露心聲。 截圖自推特

旅日台將王柏融日前升格支配下，成為日職火腿隊正式球員，保有今年升上一軍的機會，他在接受日本媒體訪問時也透露心聲，為了早點站上火腿隊新球場而努力著。

王柏融今年球季從育成球員出發，拚到最後一刻在期限前轉為支配下球員，台灣、日本球迷都很關注此動向，北海道媒體「道新Sports」也特別專訪王柏融聊聊心境。

過去4年都是一軍合約，王柏融今年重返支配下，他表示：「真的很感謝球團，接下來就是努力拚。」當初簽下育成合約，王柏融認為自己是抱持著挑戰的心情，「球團也願意給我這個機會挑戰。」

作為洋將能否重返一軍重點還是打擊，王柏融表示，今年從台灣返回日本後，在打擊方面跟教練有新的嘗試，現在慢慢熟悉，也覺得有好的結果，「我覺得狀態並不差。」王柏融也解釋，調整的不是打擊姿勢，而是擊球策略方面。

今年球季多半跟二軍球員一起作戰，王柏融也從年輕球員身上學習，「跟渴望升上一軍的年輕球員一起打球，帶來好的刺激，隊友彼此間也會良性競爭。」

王柏融也特別感謝從台灣遠道而來的球迷，「很高興啊，從台灣搭飛機過來，明明在二軍還是來幫我加油，真的是非常感謝球迷的支持。」

火腿過去以札幌巨蛋為主場，王柏融也曾出賽過，不過今年搬遷到位於北廣島市的新球場「ES CON FIELD HOKKAIDO」，還沒出賽過的王柏融表示，已經開始想像自己站在球場上的樣子，「一天也好，希望盡快實現，為此繼續加油。」

王柏融 火腿

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