中職／張志豪代打敲逆轉安 布雷克吞花蓮首敗

中信兄弟隊與統一獅隊在花蓮棒球場系列賽首場，低比數的投手戰中，兄弟泰樂、獅隊布雷克同樣投6.1局，但1分差成為關鍵，兄弟就以2：1逆轉擊敗獅隊，讓「花蓮王」布雷克吞下首敗。

獅隊先發投手布雷克前6局沒掉分，但兄弟打者在7局上突破，安打、保送、犧牲觸擊、保送，布雷克留下1出局滿壘退場，蘇緯達代打雖遭到劉軒荅三振，不過張志豪代打敲出的二壘安打很夠用，2分打點逆轉比數。

兄弟先發投手泰樂前6局僅失1分，但隊友分數沒進帳，眼見要與勝投無緣，但7局上隨著比數逆轉，他在7局下續投留下1出局、二壘有人退場，接手的蔡齊哲沒讓分數回來，後續吳俊偉、呂彥青各投1局無失分鎖住戰局。

泰樂先發6.1局被敲7支安打，僅丟掉1分，拿下第2勝（3敗）；布雷克則是先發6.1局僅被敲3支安打，但丟掉2分反而承擔第6敗（4勝）。