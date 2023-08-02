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中職／峮峮秀原汁原味「炸裂」 兄弟啦啦隊東京掀旋風

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters接受日本富士電視台邀請參加開業65周年慶祝，今天在東京台場展現台式應援魅力。圖／宏將多利安國際提供
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters接受日本富士電視台邀請參加開業65周年慶祝，今天在東京台場展現台式應援魅力。圖／宏將多利安國際提供

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters接受日本富士電視台邀請，參加富士電視台開業65周年慶祝，今天在東京台場的「御台場冒險王2023 SUMMER SPLASH！」活動中刮起台式應援風，更在峮峮領軍之下大跳素有應援神曲「炸裂」。

「御台場冒險王2023 SUMMER SPLASH！」活動於2003年首次舉辦，每年都吸引上百萬觀眾入場，2004年更創下460萬人的入場紀錄，今年中信兄弟啦啦隊Passion Sisters獲邀在今、明天擔任演出嘉賓。

Passion Sisters由人氣隊員峮峮帶領貴貴、凱蒂、短今、小安、Peggy、希希、白白、晴兒、波波、畇二、盈瑩、妮可、林可、Julie、君白、曼容共17位隊員，將台式應援帶進國際舞台。

影片：宏將多利安國際提供

峮峮因一首「陳子豪炸裂」受到關注，成功開拓日本市場，也讓這首應援晉升為世界名曲，前陣子日本高校甲子園開打，全場更是一同大跳炸裂舞，今天將原汁原味應援搬到東京台場。

除了啦啦隊舞蹈和應援表演之外，PS也應台灣觀光局邀請，為台灣觀光盡一份心力，峮峮推薦日本球迷來台中，除了天氣好、景點多、交通方便外，「最重要的是我們球隊中信兄弟的主場就在台中，歡迎大家來看球賽，感受PS的應援魅力。」身為台南人的她也不忘推薦故鄉，「台南是台灣的古都，美味小吃多、歡迎大家到台南旅遊。」

林可則推廣最喜歡的九份，她說：「靠近台北，很有秘境感，還可以去吃他們的芋圓順便看他們的風景。」畇二則是最喜歡陽明山：「平時小周末的晚上，跟幾位好朋友們一起去山上吃吃喝喝 、看看大台北市的夜景，很享受！」

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters接受日本富士電視台邀請參加開業65周年慶祝，今天在東京台場展現台式應援魅力。圖／宏將多利安國際提供
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters接受日本富士電視台邀請參加開業65周年慶祝，今天在東京台場展現台式應援魅力。圖／宏將多利安國際提供
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters接受日本富士電視台邀請參加開業65周年慶祝，今天在東京台場展現台式應援魅力。圖／宏將多利安國際提供
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters接受日本富士電視台邀請參加開業65周年慶祝，今天在東京台場展現台式應援魅力。圖／宏將多利安國際提供

中信兄弟 啦啦隊 甲子園

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