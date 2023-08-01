中職／雨神寫和局劇本 龍隊攻頂全年戰績第一不是今天

統一獅、味全龍隊今天上演投手戰，兩隊打到8局因雨中斷時仍是0：0，最終賽事無法恢復進行，裁定和局收場，獅隊仍坐守在全年戰績第一的寶座上。

此戰獅隊在天母球場化客為主，由於接下來要前進花蓮，為了「取道」向龍隊借天母為主場，這也是獅隊繼2019年8月25日再有北部主場賽事。

明星周末後首戰，兩隊都由洋投先發，龍隊錡龍投5.1局僅被敲1安打，為蘇智傑在第4局打出的內野安打，第6局在2次四壞保送後被換下，留下一出局、一二壘有人，王躍霖1球就讓陳重廷敲出雙殺打解危，凍結獅隊攻勢。

獅隊先發投手克維斯同樣壓制龍隊打線，投7局共用101球，被敲3安打、送出9K，兩隊計分板一路高懸0：0。

此役兩度因雨中斷，包括第8局江承峰面對張政禹僅用1球拿到出局數後，下起大雨中斷賽事，最終未能恢復進行，兩軍教頭林岳平、葉君璋笑咪咪握手致意後收工，葉總還調皮跳起舞來。

龍隊現居下半季第一，全年戰績也以0.5場勝差緊追獅隊，今天兩隊正面過招，若龍隊贏球將站上全年一的位置，此戰和局收場，也讓獅隊仍留守在寶座上。