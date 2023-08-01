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中職／辛元旭獲知要守一壘秒借范國宸手套 壘包上辦好租借

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊辛元旭。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊辛元旭。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊辛元旭還沒在一軍守過一壘，就在明星賽「解鎖」這個守位，昨天收到通知，打完雙殺後剛好遇到范國宸，馬上借好一壘手套。

辛元旭2021年曾在二軍站過9場一壘，但一軍生涯還沒守過一壘，先在明星賽「解鎖」，昨天7局上從三壘移防一壘，馬上就秀了一手一壘側界外區的滑接。

辛元旭一開始向身處敵軍的悍將隊友范國宸借了一壘手套，他說當時臨時被通知要守一壘，「打出去（雙殺），剛好遇到國宸，想說就跟國宸借好了，他手套就直接放一壘。」他7局上用完要歸還時，也是直接放在一壘，原地租還再借不難。

9局時手上拿的則是孔念恩的外野手套，辛元旭透露，「其實我習慣拿外野手套去守一壘，還沒碰到習慣的一壘手套。」辛元旭目前並無一壘手套，「高中時有，大學後就沒有再守，所以手套就送人了。」

當時在一壘上，看大學長王勝偉9局上敲陽春砲，辛元旭笑得超開心，他說：「我覺得很誇張啊！很像沒咬中，怎麼會出去，我在一壘看以為會被接殺，啊就出去了，太誇張了，以他的年紀還可以這樣更誇張，學長真的很有明星特質。」

辛元旭 明星賽 范國宸

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