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中職／已得到雨神名號 悍將新洋投伍茲：想趕快擺脫
雖然喜歡下雨的日子，但碰上自己的表定先發日，讓富邦悍將隊新洋投伍茲的「開箱」日只能再繼續延，他坦言：「已經得到雨神稱號，希望可以趕快擺脫這個名號。」
伍茲在中職的出賽備受雨神考驗，7月20日在二軍的出賽就因雨只打了5局，原訂7月26日要在天母球場演出一軍初登板，結果當天比賽因雨延賽，改到今天「開箱」，結果再度因雨延賽。
「我滿喜歡雨天，但連續遇到兩次，也是滿有趣的。」伍茲表示，過去在佛州打球時，也會碰到下雨，但通常比賽都能順利進行，第一次碰到連續兩次登板日延賽，「還是一樣完成自己的備戰，隨時把自己準備好。」
今年因雨造就史上首次周一的明星賽，選手們昨天回到北部都已經半夜，延接到周二的例行賽，這場大雨對球隊來說未嘗不是及時雨，悍將教頭丘昌榮表示，「大家剛回來也是累，剛好也是休一下。」
悍將明天與樂天桃猿隊仍在新莊球場過招，先發投手維持今天戲碼，由伍茲、霍爾擔綱。
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