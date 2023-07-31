聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／宋晟睿飆出155公里火球 破紀錄奪下野手速球王
中職明星賽今天在台中洲際球場進行補賽，中信兄弟隊外野手宋晟睿在「野手速球王」的比賽技驚四座，連飆3球至少都在151公里以上，最快達155公里，輕鬆奪下冠軍，抱回2萬元獎金。
這次野手速球王共有6人競爭，宋晟睿是唯一球速超過150公里的球員，3球分別是151、151、155公里，打破去年統一獅隊內野手林靖凱150公里紀錄，獲得壓倒性勝利。
林靖凱再次出賽，3球依序是147、145、147公里，球速僅次於宋晟睿。
另4名球員成績如下：兄弟隊詹子賢141、142、140公里，富邦悍將隊范國宸138、140、141公里，悍將隊劉俊豪138、141、137公里，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠131、134、135公里。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言