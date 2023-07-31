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中職／宋晟睿飆出155公里火球 破紀錄奪下野手速球王

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
2023中華職棒明星對抗賽31日在台中洲際棒球場進行29日賽程補賽，賽前並舉辦戰技挑戰賽「野手速球王」，亞冠賽中職聯隊宋晟睿頻頻投出逾150公里速球，成功奪冠。 中央社
2023中華職棒明星對抗賽31日在台中洲際棒球場進行29日賽程補賽，賽前並舉辦戰技挑戰賽「野手速球王」，亞冠賽中職聯隊宋晟睿頻頻投出逾150公里速球，成功奪冠。 中央社

中職明星賽今天在台中洲際球場進行補賽，中信兄弟隊外野手宋晟睿在「野手速球王」的比賽技驚四座，連飆3球至少都在151公里以上，最快達155公里，輕鬆奪下冠軍，抱回2萬元獎金。

這次野手速球王共有6人競爭，宋晟睿是唯一球速超過150公里的球員，3球分別是151、151、155公里，打破去年統一獅隊內野手林靖凱150公里紀錄，獲得壓倒性勝利。

林靖凱再次出賽，3球依序是147、145、147公里，球速僅次於宋晟睿。

另4名球員成績如下：兄弟隊詹子賢141、142、140公里，富邦悍將隊范國宸138、140、141公里，悍將隊劉俊豪138、141、137公里，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠131、134、135公里。

球速 林靖凱 明星賽

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