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U12世界盃／12國小將台南競技 各國駐台使節影片獻祝福

中央社／ 台南31日電

2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽（U12世界盃）賽事進行中，12個國家隊小選手齊聚台南，台南市府今天公布市長黃偉哲與多名參賽國駐台使節錄製的影片，為小選手們加油。

包含美國、澳洲、捷克、日本、韓國、墨西哥、紐西蘭等參賽國家駐台使節，透過影片獻上對U12世界盃少棒賽祝福，並以母語為自己國家孩子們加油。

紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博（Mark Pearson）以毛利語Kia kaha祝福紐西蘭代表隊；韓國駐台代表李殷鎬也以特別的韓國式應援，為每屆都參賽的韓國隊加油。

黃偉哲透過新聞稿表示，他與各國使節先禮後兵，一同祝賀此次賽事順利進行，但也私心期許台灣代表隊小將們可以一路過關斬將，並和全台民眾一起加油。

黃偉哲在影片中表示，台南下半年賽事連連，除了夏天可到台南看國際級少棒賽事，10月也將舉辦全國運動會，歡迎大家一起到台南看比賽。

U12 中華隊

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