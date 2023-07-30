中職／明星賽史上第五多人觀戰 林智勝領銜寫滿滿紀錄

中華職棒明星賽昨天的首日賽程被雨打亂，今天變成紀錄上的第一場明星對抗賽，亞冠賽中華隊對決明星隊的戲碼，湧入14628人、史上第五多人數觀戰，老少球員合寫滿滿紀錄。

明星隊今天排上「大師兄」林智勝擔任先發第4棒、指定打擊，生涯累積20場明星賽出賽，追平彭政閔創下的聯盟最高紀錄，16場先發則與張泰山並列聯盟第三高，彭政閔20場第一、王光輝18場次高。

林智勝41歲又210天的年紀則刷新明星賽聯盟第三年長「先發出賽」紀錄，輸給44歲又124天的曾智偵、42歲又294天的林仲秋；而林智勝原本改寫聯盟第三年長「野手出賽」紀錄，又被後段代打上場的周思齊以41歲又277天超越。

宋嘉翔則是以19歲又8天，刷新明星賽聯盟第二年輕「野手出賽」紀錄，仍輸給18歲又363天的陳子豪（2014年）、但超越戴培峰的19歲又201天。

中信兄弟隊捕手福來喜敲出個人首安，也成為史上第二位明星賽先發蹲捕的外籍球員，前一次已經要追溯到1991年的明星賽第二戰，當時明星白隊霸多寫下史上首例。

今晚在洲際球場舉行的明星賽，根據聯盟統計有1萬4628名球迷進場，在歷屆排名第5，明星賽單場最高紀錄為2013年桃園球場的1萬8181人，2009年洲際1萬7369人次之。

以年輕球員組成的亞冠賽中華隊更有不少人留下「初體驗」，鄭浩均是生涯首次明星賽先發，林吳晉瑋、岳政華、辛元旭、宋晟睿、劉基鴻都敲出明星賽生涯首安打。