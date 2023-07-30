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日職／王柏融有望回北海道？火腿總管：不會立刻一軍

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
王柏融。 擷圖自推特
王柏融。 擷圖自推特

日本火腿隊今天將台灣好手王柏融從育成球員轉為支配下登錄，再次穿回旅日第一年的99號球衣，火腿球團總管稻葉篤紀看見王柏融的好，但也坦言「還不會立刻將他升上一軍」。

日職支配下球員登錄截止日期是7月31日，錯過就代表本季無緣一軍，火腿在期限前讓王柏融保有機會，今年球季前仍可能回到北海道與一軍會合。

根據日媒「日刊體育」報導，稻葉篤紀表示：「王柏融的打擊在好轉，現在還不會立刻將他升上一軍，但對他的打擊有期待，我想對柏融來說，今年也是勝負的一年。」

今年是王柏融轉戰日職的第5個球季，由於前4年一軍成績不理想，今年以育成球員身分續留，本季在二軍出賽49場出賽，150打數敲出33支安打，打擊率2成20，累積6轟、17分打點。

王柏融 日本火腿 稻葉篤紀

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