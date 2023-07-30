快訊

太貴了啦！ 同事離職送她「這一物」 網曝真實含意：快收下

拿國旗會被禁賽？ 世界警消運動會官方IG「出現我國旗」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U12世界盃／「少棒公主」4局13K完投 委內瑞拉2連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
委內瑞拉隊「少棒公主」聖多瓦爾（Francys Sandoval）先發4局13K完投勝。圖／取自WBSC官方推特
委內瑞拉隊「少棒公主」聖多瓦爾（Francys Sandoval）先發4局13K完投勝。圖／取自WBSC官方推特

U12世界盃少棒賽「嬌」點人物終於登板，「少棒公主」聖多瓦爾（Francys Sandoval）演出4局13K的好投，加上隊友3個大局支援，委內瑞拉隊就以19：2在4局提前擊倒澳洲隊，在A組取得2連勝。

今天站上投手丘的聖多瓦爾是委內瑞拉隊第1位、也是唯一一位女選手，總教練埃爾德（Rafael Herde）昨日受訪時指出，考量到投球技術、各項實力都符合選拔標準，因此將她選進代表隊。

聖多瓦爾的表現確實也符合教頭所言，面對澳洲隊投完4局被敲4支安打，丟掉2分僅1分責失，另外投出13次三振、2次四壞保送，投出71球有51顆都是好球，本屆賽事初登板就展現壓制力拿下完投勝。

隊友也給予她滿滿援護，1局上就用6支安打、3次保送，攻下8分大局，2局、3局上都攻下5分，其中包含蒙特洛（Quintero Montero）的陽春砲，委內瑞拉隊全場敲出13支安打，孔迪（Juan Conde）單場3安、3打點猛打賞。

U12世界少棒賽 委內瑞拉 澳洲

延伸閱讀

MLB／張育成連3場無安打 紅襪挨再見轟中斷5連勝

U12世界盃／中華隊7局下關鍵跑壘有練過！總教練：打出去就是拚本壘

U12世界盃／中華隊強心臟！王聖穰再見安打 延長7局射日

U12世界盃／委內瑞拉演出無安打比賽 擊退墨西哥首戰奪勝

相關新聞

U12世界盃／「少棒公主」4局13K完投 委內瑞拉2連勝

U12世界盃少棒賽「嬌」點人物終於登板，「少棒公主」聖多瓦爾（Francys Sandoval）演出4局13K的好投，加...

中職／全壘打大賽預賽、決賽合併 明星賽因雨調整

中華職棒明星賽首日受到大雨影響延至周一舉行，今天第二天活動配合作出調整，原本分為兩天進行的全壘打大賽，今天直接預賽、決賽...

中職／明星賽今天登場 台中棒球教父魏來長入名人堂

全國棒球迷期盼的「2023中華職棒明星對抗賽」因雨延至今、明兩天在台中洲際棒球場舉行，明星賽程因雨延至7月31日，值得一提的是...

U12世界盃／中華隊7局下關鍵跑壘有練過！總教練：打出去就是拚本壘

中華隊今天在U12世界盃棒球賽「開門紅」，與強敵日本打到延長僵局，7局下靠王聖穰的再見安打以3：2勝出，賽後童言童語說：...

U12世界盃／中華隊強心臟！王聖穰再見安打 延長7局射日

中華隊在U12世界盃棒球賽旗開得勝，今天與強敵日本隊廝殺到延長7局，高聖凱的積極跑壘、王聖穰再見安打，以3：2擊敗日本，...

U12世界盃／委內瑞拉演出無安打比賽 擊退墨西哥首戰奪勝

U12世界盃棒球賽今天順利開打，在下午進行的2場A組賽事，委內瑞拉靠著羅德里格斯投出無安打比賽，加上演出3安猛打賞，終場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦