U12世界盃／「少棒公主」4局13K完投 委內瑞拉2連勝

U12世界盃少棒賽「嬌」點人物終於登板，「少棒公主」聖多瓦爾（Francys Sandoval）演出4局13K的好投，加上隊友3個大局支援，委內瑞拉隊就以19：2在4局提前擊倒澳洲隊，在A組取得2連勝。

今天站上投手丘的聖多瓦爾是委內瑞拉隊第1位、也是唯一一位女選手，總教練埃爾德（Rafael Herde）昨日受訪時指出，考量到投球技術、各項實力都符合選拔標準，因此將她選進代表隊。

聖多瓦爾的表現確實也符合教頭所言，面對澳洲隊投完4局被敲4支安打，丟掉2分僅1分責失，另外投出13次三振、2次四壞保送，投出71球有51顆都是好球，本屆賽事初登板就展現壓制力拿下完投勝。

隊友也給予她滿滿援護，1局上就用6支安打、3次保送，攻下8分大局，2局、3局上都攻下5分，其中包含蒙特洛（Quintero Montero）的陽春砲，委內瑞拉隊全場敲出13支安打，孔迪（Juan Conde）單場3安、3打點猛打賞。