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中職／明星賽即將開打 預售票已突破史上最多人

中央社／ 台北28日電
中職明星賽明天開打，票房破紀錄。 報系資料照
中職明星賽明天開打，票房破紀錄。 報系資料照

中華職棒明星賽將於明天、30日在台中洲際棒球場開打，聯盟今晚公布最後預售票數字，2日合計售出2萬9500張票，突破去年總銷量2萬7500張的明星賽史上最佳進場人數紀錄。

目前明星賽首日預售票已突破1萬7000張，次日預售票則突破1萬2500萬張，聯盟表示，初估預售再加上當天現場售票，應能突破3萬人。首日賽事預售1萬7000張還可能打破中華職棒34年來明星賽史上單場最高進場數，原紀錄是2013年桃園棒球場1萬8181人。

除了2場明星賽，這2天還有戰技挑戰賽，全壘打大賽分別在29、30日進行預賽及決賽，首日有「野手速球王」，野手化身投手比拚球速；次日「全方位打擊王」由投手擔任打者並接受指定任務，考驗投手的打擊能力；「趣味接力賽」將由球員、女孩、吉祥物等人聯手接力。

首日先發打序已經出爐，中職明星隊由林岳平領軍，陳傑憲擔任開路先鋒、守中外野，接下來依序為王勝偉（游擊）、林安可（右外野）、林智勝（指定打擊）、詹子賢（左外野）、張志豪（一壘）、王威晨（三壘）、福來喜（捕手）、岳東華（二壘），先發投手則為江少慶。不過由於江少慶及岳東華受傷，明天不會實際下場比賽。

亞冠中職聯隊則是由陳金鋒擔任總教練，由岳政華打第1棒（右外野），之後依序為江坤宇（游擊）、郭天信（中外野）、劉基鴻（一壘）、林子豪（三壘）、林靖凱（二壘）、戴培峰（捕手）、林吳晉瑋（指定打擊）、林孝程（左外野），先發投手為鄭浩均。

明星賽 中職 江少慶

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