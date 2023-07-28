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中職／雙獅主題日聯名商品橘X藍 實戰比賽用球限量開搶

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「2023台日雙獅聯名主題日」公布周邊商品。圖／統一獅隊提供
「2023台日雙獅聯名主題日」公布周邊商品。圖／統一獅隊提供

統一獅西武獅隊聯名主題日暌違3年舉辦，今年將在8月8、9日台南球場登場，今天公布周邊商品，以兩隊經典的橘色與藍色為主色調，網路限定販售的比賽實戰用球，以及主題日當天球場門市優先販售的糰子萊恩玩偶，都是限量上市。

台日雙獅主題日將有西武獅的球團吉祥物LEO、LINA，以及官方啦啦隊bluelegends將會與萊恩、盈盈還有Uni-girls一起帶來精彩演出，今年也邀請西武黃金世代二壘手經典OB辻發彥前監督，與台灣球迷都非常熟悉、曾經效力西武獅隊的台鋼雄鷹隊投手教練橫田久則，一同為球賽擔任開球嘉賓。

球團今天公布聯名商品，本次聯名LOGO設計中 ，結合了雙獅的經典元素，以充滿爆發力的獅爪風格來呈現「LIONS」字樣， 象徵雄獅銳利獅爪撕破對手防線的強烈爆擊 ，現球隊的無懼與勇猛，色彩部分則採用兩隊經典色橘色和藍色，不僅彰顯了兩隊的個性特色 ，也延續了雙獅合作的友好情誼 。

此次商品推出聯名球衣、聯名LIONS TEE 、球帽、紀念球、比賽實戰紀念球、聯名毛巾、聯名茶杯、聯名貼紙包，其中實戰比賽用球限萊恩酷網路商城販售，每人限購乙顆，數量有限，售完為止，恕不追加。 本系列商品預計將於7月29日中午12點於統一獅官方購物商城「萊恩酷」搶先線上熱賣搶購，凡8月3日前完成下單繳費，預計8月4日起陸續出貨，系列商品於線上訂購單筆消費滿2500元，加碼搭贈台日雙獅聯名貼紙包乙包。

萊恩酷也推出8月8日活動當日門市優先販售商品，其中包括​「台日雙獅聯名糰子萊恩」及「台日雙獅聯名風鈴吊飾扭蛋」，將於當日下午3點開始販售，限量販售，售完為止。

西武獅 統一獅 台鋼雄鷹

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