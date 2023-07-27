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中職／6局王者！吉力吉撈逆風砲獵獅 龍隊連13天第一

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒例行賽統一獅對上味全龍晚上在天母棒球場開打，6局下味全龍吉力吉撈．鞏冠（左）擊出兩分全壘打，二壘跑者劉基鴻（右）回本壘得分，兩人在本壘慶祝。記者林伯東／攝影
中華職棒例行賽統一獅對上味全龍晚上在天母棒球場開打，6局下味全龍吉力吉撈．鞏冠（左）擊出兩分全壘打，二壘跑者劉基鴻（右）回本壘得分，兩人在本壘慶祝。記者林伯東／攝影

颱風杜蘇芮造就天母棒球場狂風吹襲，吉力吉撈鞏冠一發逆風高飛的兩分砲，開啟味全龍隊4分大局，擴大領先優勢後以8：1擊敗統一獅隊，從下半季首戰開始，連續13天占據第一。

面對上半季冠軍獅隊，布里悍展現壓制力，先發6局僅被敲出4支安打，唯一失分是5局上被邱智呈敲出二壘打造成的傷害，另有4次三振、2次四壞保送，在火力支援下取得本季第4勝，賽後防禦率2.40。

龍隊前3局無功而返，4局下的分數也在5局上被追平，不過5局下靠著保送、觸擊傳偏的守備瑕疵，攻占一二壘，接著1出局推進上二三壘後，李凱威滾地球推進得分、自己野選上壘，拿莫．伊漾高飛犧牲打取得3：1領先。

6局下龍隊再將領先擴大，劉基鴻敲出二壘打後，吉力吉撈．鞏冠一發左外野逆風的全壘打，灌進2分打點，後續又追加4支安打、2分打點擴大領先，奠定勝基。

龍隊不愧是今年最會打第6局的球隊，加上今天，本季第6局已經敲下50分打點，遙遙領先各隊，7發全壘打也是最多。

獅隊先發投手胡智爲前5局還能降低失血，但6局下挨轟後，留下的跑者也都兌現成分數，總計5.1局被敲8支安打，丟掉7分責失分寫本季新高，失分最高10分的那場只有6分責失，吞下第6敗，防禦率上升到4.50。

味全龍五棒吉力吉撈．鞏冠。記者林伯東／攝影
味全龍五棒吉力吉撈．鞏冠。記者林伯東／攝影

吉力吉撈 鞏冠

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