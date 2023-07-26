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中職／明星賽11球星、20女孩簽名 李多慧30日出席

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天女孩韓籍成員李多慧將會在30日出席明星賽應援。 聯合報系資料照
樂天女孩韓籍成員李多慧將會在30日出席明星賽應援。 聯合報系資料照

中華職棒明星賽將29日、30日將在台中洲際棒球場舉行，兩天都有球員與女孩的「上班路」，展現不同於場上的一面，另外簽名會名單也正式出爐，共有11球星、20位女孩，受傷的江少慶照常參加，人氣女孩李多慧將在30日出席。

中華職棒為期兩天的明星賽，賽前都可在場外一睹球星、女孩風采，不過這次規劃的上班路有別過去的星光大道，不進行訪問環節，亦無主持活動，僅現場工作人員秩序維護。

兩天賽前也都有簽名會時間，29日由中華隊鄭浩均、宋嘉翔、林孝程、林靖凱、曾峻岳5名球星代表；30日則由明星隊的呂彥青、林立、吉力吉撈・鞏冠、林安可、江少慶、陳宇宏參加，江少慶雖然因傷無法登板，但仍參與簽名活動。

另外29日的女孩簽名會名單分別是中信兄弟Julie、峮峮，樂天桃猿琳妲、林襄，味全龍小映 、Queena，統一獅瑟七、一七，富邦悍將Jessy、奶昔；30日是中信兄弟畇二、短今，樂天桃猿籃籃、李多慧，味全龍霖霖、KIKI，統一獅Maggie、斐棋，富邦悍將慈妹、安娜。

明星賽 樂天桃猿 江少慶

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