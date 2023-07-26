中職／外野三鬼變狂野 黑豹、貓頭鷹、鱷魚主宰球場

統一獅隊連續兩年針對陳傑憲、蘇智傑及林安可推出「外野三鬼企劃」，今夏推出「WILD ENERGY」系列商品，將三位球員的個性與球場上的打擊特色結合黑豹、貓頭鷹、鱷魚的動物形象，凸顯球員態度和風格，擁抱野性能量。

開路先鋒陳傑憲，是球場上速度與敏捷的代表，靠快速腳程，撕裂對手防守，宛如天生的領導者，帶領著球隊奮力拼搏，就如同黑豹一般，能夠快速鎖定目標並即刻出擊，讓人驚嘆不已。

將代表傑憲的黑豹、梅花二及座右銘「所有的事情都是最好的安排」元素，融合進浮世繪畫風，以日式風格展現獨特風采，在黑色系單品中注入豹的獨特紋理，呈現出難以捉摸的神秘氛圍，創造獨特的系列單品。

而微笑代表蘇智傑，擁有貓頭鷹般的智慧洞察力，每當他站在場邊時，總是專注每一個當下的呼吸，讓內心保持平靜，使他把握關鍵時刻，給對手猝不及防的攻擊，如同猛禽盤旋於高空，飛行時悄無聲息快速捕獲獵物。

而貓頭鷹的其中一個特色就是終生守護巢穴，極力保護雛鳥與伴侶，和智傑超人奶爸的形象不謀而合，將代表智傑的貓頭鷹、八角星及圖騰元素融合，打造出極具阿美族風格的個人商品。

阿根廷洋砲林安可回歸後繳出優良打擊表現，場上安可擁有沉著穩定的性格，擁有等待機會並給予對手關鍵一擊的特色，堅持信念並緊咬不放，如同鱷魚一般，每當拿起球棒的那一刻，眼神瞬間銳利，化身力量十足的猛獸。

設計主軸以鱷魚潛伏在水面的半臉，呈現出銳利兇猛的眼神，象徵代表安可場上的拚勁的動物形象，融合戶外休閒風格設計，平時釣魚也能隨時穿搭。。

GOT YOUR BACK球員品牌，由Unilions及Stancave共同合作企劃，WILD ENERGY 系列商品以戶外主題作為服飾設計的延伸，從服飾到配件，每一件商品都和球員反覆討論並設計出專屬球員的單品，以凸顯球員們的特色和風格。