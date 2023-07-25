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中職／悍將攻頂失敗 錡龍7局好投幫龍隊霸住山頭

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊洋投錡龍。記者陳正興／攝影
味全龍隊洋投錡龍。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今天挑戰在戰績榜上攻頂，因先發投手李子強1.2局失4分只能留在山腰，悍將終場以1：4輸給味全龍隊，下半季王座上仍是龍隊。

李子強近期受流感之苦，登板前一天受訪仍微咳，今天照表訂計畫登板，最終撐不滿2局，1.2局所用的52球裡只有26顆好球，被敲5安打、4保送，失4分退場。

李子強在2局下先取得兩出局後讓連6棒上壘，先是邱辰打向二壘方向的滾地球，葉子霆一路追到草皮區攔住這球，仍來不及傳一壘抓到出局數，跑出一支內野安打，蔣少宏隨後補上兩分砲。

李子強挨砲擊後還沒回神，林孝程揮出一壘方向滾地球，趁李子強補位太慢跑出內野安打，李凱威安打、張政禹保送持續堆壘，郭天信滿壘敲安再挹注2分打點，對劉基鴻的打席第1球仍是壞球後，悍將決定換投。

龍隊由洋投錡龍先發7局共用91球，只被敲出4安打，唯一失分出現在第6局，被李宗賢二壘打、王勝偉一壘打串聯丟掉1分，優質先發摘下第2勝。

悍將全隊敲出7安打，李宗賢一人就負責近半，此役4支3後打擊率3成41，超越樂天桃猿隊廖健富，站上打擊榜首位；王勝偉則是雙安，連6場有打點改寫個人生涯最長紀錄。

王勝偉 李宗賢

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