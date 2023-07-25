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中職／明星賽陣容異動 德保拉遞補「全方位打擊王」

中央社／ 台北25日電
中信兄弟隊洋投德保拉。圖／中信兄弟隊提供 陳宛晶
中信兄弟隊洋投德保拉。圖／中信兄弟隊提供 陳宛晶

中華職棒今天公布明星賽陣容異動，統一獅隊洋投羅昂受傷，由投手施子謙遞補，「全方位打擊王」由中信兄弟德保拉遞補，兄弟隊野手岳東華因傷改由味全龍隊拿莫．伊漾遞補。

中職明星賽將於29、30日在台中洲際棒球場舉行，明星賽事部分由票選出的明星隊與亞冠賽中職聯隊交手，但近期因為傷兵，聯盟今天也公布陣容異動。

獅隊洋投羅昂有入選明星隊，但因為右手指撕扯性骨折退出，改由獅隊投手施子謙遞補，羅昂同時也有入選戰技挑戰賽「全方位打擊王」，聯盟公告由兄弟隊投手德保拉遞補。

兄弟隊野手岳東華23日比賽跑壘時腳踝「翻船」，初步診斷為踝關節韌帶撕裂，岳東華也有入選明星賽明星隊，聯盟公告將由味全龍隊野手拿莫．伊漾遞補。

明星賽 岳東華 施子謙

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