中職／在兄弟14年沒辦到過 王勝偉連6場有打點生涯首見
在中信兄弟隊（含兄弟象隊）14年沒辦到過的事，王勝偉身披富邦悍將隊球衣辦到了，今天在6局上敲出的安打、帶有1分打點，推進連6場有打點，改寫生涯最長紀錄。
王勝偉從7月18日起場場都有安打，賽前累積連5場，已追平2009、2012年都曾締造的成績，今天在天母棒球場出戰味全龍隊，面對洋投錡龍，6局上李宗賢先敲二壘安打，王勝偉補上中間方向的穿越安打，掃回悍將的第1分；王勝偉連6場有打點，改寫生涯最佳紀錄。
富邦悍將球團史最長連續場次打點紀錄為2018年胡金龍的8場，至於隊史紀錄，同時也是聯盟紀錄，2015年義大犀牛隊林益全、2004年興農牛隊張泰山都締造連10場有打點，與2007年統一獅隊布雷、2012年Lamigo桃猿隊郭嚴文共同保持。
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