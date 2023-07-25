中職／在兄弟14年沒辦到過 王勝偉連6場有打點生涯首見

在中信兄弟隊（含兄弟象隊）14年沒辦到過的事，王勝偉身披富邦悍將隊球衣辦到了，今天在6局上敲出的安打、帶有1分打點，推進連6場有打點，改寫生涯最長紀錄。

王勝偉從7月18日起場場都有安打，賽前累積連5場，已追平2009、2012年都曾締造的成績，今天在天母棒球場出戰味全龍隊，面對洋投錡龍，6局上李宗賢先敲二壘安打，王勝偉補上中間方向的穿越安打，掃回悍將的第1分；王勝偉連6場有打點，改寫生涯最佳紀錄。