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中職／遭當年自己選的陳仕朋兩度封鎖 葉君璋：養成功

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
悍將投手陳仕朋，24日完封龍隊。記者侯永全／攝影
悍將投手陳仕朋，24日完封龍隊。記者侯永全／攝影

葉君璋2016年選進的投手，本季已經兩度對自己目前執教的味全龍隊投出完封勝，葉君璋認為陳仕朋養成路上傷情少，按照球隊規畫一路成長，「所以很成功。」

陳仕朋為義大犀牛隊2016年的第二指名，當時的總教練就是葉君璋，以高中應屆進入職棒，如今已是獨當一面的投手，本季聯盟兩場完封勝主角、苦主都一樣，就是陳仕朋和味全龍。

被問到當時選進的陳仕朋與現在的陳仕朋有何差異，葉君璋認為差別只在時間，「他進來時才18歲，需要時間，重點是他一直以來受傷不多，過程中沒有間斷，按照球隊計畫去安排，所以很成功。」

本季兩度遭他全場封鎖，葉君璋認為，「他球的尾勁滿會跑，有時往內、往外，所以打者沒有很好掌握。」

葉君璋指出，昨天安排吉力吉撈．鞏冠蹲捕、林智勝打指定打擊，就是因為陳仕朋，「我們知道陳仕朋的球沒有很好打，在攻擊上希望讓林智勝上去打，多一個林智勝看能不能突破。」隨後苦笑說：「但還是沒突破。」

葉君璋指出，棒球比賽本來就有運氣成分，龍隊其實在首局有些球打得不錯，但沒上壘，「若有幾顆形成安打，結果可能就不一樣。」

陳仕朋 葉君璋 林智勝

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