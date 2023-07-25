中職／羅昂估缺陣2個月 獅隊新洋投鎖定2人等候回應

統一獅隊洋投羅昂因強襲球造成右手食指傷勢，球團今天公布檢查結果，確認為撕扯性骨折，初步預估8到10周歸隊，獅隊的洋投補強作業持續進行中，領隊蘇泰安表示，目前鎖定2人且已遞出合約，等待對方回應，希望近期可以敲定。

羅昂21日出賽時於第5局嘗試徒手接球，卻也因為這一接必須脫離戰線，他在昨天前往醫院進行詳細治療診斷，經醫院判定為右手指撕扯性骨折。

獅隊球團表示，羅昂將採用長期固定方式治療，預計3周後再評估復原狀況評估，若恢復狀況良好將投入復健訓練課程，初期規畫預計8到10周返回球隊，固定期仍可正常操作，體能、肌力訓練都可持續進行；肩膀投擲可採手腕綁帶或抓握毛巾的方式，進行輕量的練習，避免碰觸手指相關訓練。

羅昂養傷復健期間，獅隊將全力提供資源協助，而為強化獅隊洋將戰力，自勝騎士離隊後，球團也積極尋找新洋將戰力，日前已鎖定3位實力不錯洋將，提出合約都遭到婉拒，獅隊積極洽詢其他人選，目前已有兩位目標選手遞出合約等待選手回應，希望本周有機會能夠達成共識完成簽約。

蘇泰安表示：「關於球隊近期洋將戰力因轉隊、受傷，球隊情蒐也積極尋找適合洋將抵台為獅隊效力，也期許能縮短洋將戰力短缺周期，進而再拚下半季冠軍，力拚晉級總冠軍戰，目前持續積極洽談新洋將合約，希望近期合約也能夠儘快確定，才能讓球隊在完整戰力下，拿下好成績。」