快訊

黃子佼2萬字聲明後 孟耿如隔35天為「這件事」重啟發文

窮學生錄取醫學系卻嘆不快樂…她看系上同學IG太精采自卑：無法停止比較

注意！蘋果釋出iOS 16.6修正錯誤 這3款舊iPhone恐剩最後一次大更新

中職／雄鷹啦啦隊選拔啟動 「WING STARS」保底年薪50萬

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊展開啦啦隊選拔。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊展開啦啦隊選拔。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊將在明年升上一軍，「補強」作業持續進行中，今天宣布重要的一環，就是球迷敲碗已久的啦啦隊，「WING STARS」將導入集團式經營，入選的正式成員將獲得保障年薪至少50萬元（未含績效分紅、商業合作等）正式合約。

雄鷹成為中職第6隊，從領隊、教練、總教練人選公布、各位置選手選秀加盟，甚至是主題隊歌、隊徽產出，每一步都引人關注，繼月中於選秀會上選入旅美強打林子偉為首的10名好手後，今天再次宣布重要消息。

台灣鋼鐵集團與台鋼雄鷹球團絞盡腦汁，以集團為名規畫「WING STARS」啦啦隊選拔，希望能用不一樣的視野，讓啦啦隊不僅只是限於場邊應援啦啦隊員，而是有機會站上舞台的耀眼明星、展翼揮灑才藝的「WING STARS」。

身為台灣史上首間同時經營籃、足、棒三項職業運動領域的台灣鋼鐵集團，除致力於建構優質運動場域、創造城市發展繁榮，跳脫單純邀請啦啦隊即戰力加盟思維，「WING STARS」創立之初即以打造進軍演藝圈規格來設計培訓課程，祭出超過千萬經費，打造完整度極高整體選拔，於選拔至成軍各環節皆投入專業資源，希望能夠邀請喜愛表演的大眾一同參與。

整體選拔共分為四大階段，第一階段「初選評比」，由工作小組進行十大面向評估，入圍者晉級第二階段「新秀複賽」，登上舞台展現個人魅力與活力；通過複賽選手，將共同參與由專業師資聯手打造第三階段「WING STARS專屬培訓」，接受「甜美、活力、專業、熱情」全方位課程，培訓結束後，第四階段「正式決選」將由名人、專業評審及現場觀眾共同驗收培訓成果，通過層層考驗參賽者們，於正式亮相前，還將共同赴海外進行培訓。

「WING STARS」啦啦隊選拔將導入集團式經營，入選的正式成員將獲得保障年薪至少50萬元（未含績效分紅、商業合作等）正式合約，讓成員可以專注於每場演出，更將運用集團資源，為正式成員規畫演藝經紀方向，提供更多有機會發光發熱舞台，成為最耀眼的WING STARS，與台灣鋼鐵集團近年致力於打造人才永續發展目標互相呼應，也象徵台灣鋼鐵集團即將踏入娛樂產業，而「WING STARS」啦啦隊選拔活動舉辦，也為台鋼雄鷹職業棒球隊明年進軍一軍賽事再添重要拼圖。

「WING STARS」啦啦隊選拔即日起以網路進行報名收件，不限性別、不限年齡、不限體型也不限國籍，只要會跳舞、敢跳舞、想跳舞；會唱歌、敢唱歌、想唱歌，詳情可上「台鋼雄鷹 TSG HAWKS」粉絲專頁查詢。

啦啦隊 台鋼雄鷹 選秀

延伸閱讀

從女團成員變啦啦隊女孩 她不敢拍照還悄悄刪文

2023新竹馬 志工、啦啦隊招募中 城市熱情塹你加入！

中職／李子強明星賽最想和古林交流 要簽名？笑答看牛棚狀況

中職／小龍女賴可深入敵營遭兄弟迷圍攻 網：被噴濕還是很美

相關新聞

中職／雄鷹啦啦隊選拔啟動 「WING STARS」保底年薪50萬

台鋼雄鷹隊將在明年升上一軍，「補強」作業持續進行中，今天宣布重要的一環，就是球迷敲碗已久的啦啦隊，「WING STARS...

U12世界盃／賽事月底台南開打 黃偉哲送12國小將「成功致勝」

2023 WBSC世界盃少棒錦標賽事7月28日正式開賽，來自12國的小選手們將在26日陸續抵達台南，台南市長黃偉哲準備寓...

中職／只被龍隊郭天信上壘 悍將陳仕朋1安打飆完封勝

富邦悍將隊本土投手陳仕朋，昨天對味全龍補賽投出一場9局僅被敲1安打、無失分好投，全程只被龍隊郭天信一人上壘，打線則有3支...

影／中職陳仕朋生涯第3場完封勝 悍將克龍奪2連勝

富邦悍將今晚在新莊主場迎戰下半季排首位的味全龍，悍將先發投手陳仕朋面對味全龍28打席，投出個人最多的9次三振，僅被龍隊郭...

中職／無安打沒了還是想續投 陳仕朋因責任感在燃燒

先請求「再1局」後再加碼「想投完」，陳仕朋今天以119球完成9局1安打完封勝，幫助富邦悍將隊以6：０擊敗味全龍隊，明明已...

中職／本季2場完封勝都陳仕朋 丘總：看他不太講話也沒表情…

富邦悍將隊總教練丘昌榮口中「不太講話」、「沒有表情」的男人，是中職今年唯一投過完封勝的男人，陳仕朋今天先發9局只被敲出1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦