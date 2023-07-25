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中職／悍將陳仕朋 1安打完封勝

聯合報／ 記者陳宛晶／新北報導
富邦悍將先發投手陳仕朋昨締造第3場完封勝。記者侯永全／攝影
富邦悍將先發投手陳仕朋昨締造第3場完封勝。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊本土投手陳仕朋，昨天對味全龍補賽投出一場9局僅被敲1安打、無失分好投，全程只被龍隊郭天信一人上壘，打線則有3支關鍵長打出現，悍將終場以6：0擊敗味全龍隊；這是陳仕朋生涯第3場完封勝，現役本土球員中僅次於潘威倫的4場。

陳仕朋前6.2局只面對「低消」的20人次，唯一上壘者為郭天信的觸身球，但隨後遭到盜壘阻殺，一路讓龍隊的安打欄掛蛋，直到第7局、兩出局才被郭天信敲出安打。

陳仕朋7局投完共用96球，8局投完107球，第9局在球迷掌聲中繼續站上投手丘，完成精采好投。

悍將3局下先是由王勝偉的二壘打一棒攻下2分；接著第5局李宗賢保送、盜壘進占得點圈，高國麟的安打先添1分，龍隊換投擋不住悍將火力，范國宸補上兩分砲狙擊羅華韋

第6局悍將在兩出局後攻勢再起，周佳樂出現單場第2支內野安打，葉子霆打向右外野線邊，「小跑車」一路馳騁溜上三壘，悍將擴大為6：0領先。

中職史上投出最多完封勝選手為陳義信的15場，近年投手分工越來越細的情況下，完封數不比當年，現役本土球員中握有2場以上完封勝僅3人，分別是潘威倫（4場）、陳仕朋（3場）、鄭凱文（2場）。

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