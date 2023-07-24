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U12世界少棒賽遇杜蘇芮颱風 嚴陣以待 內野鋪墊防積水
U12世界少棒錦標賽28日將在台南亞太棒球村開打， 中度颱風杜蘇芮未來趨勢漸增強且直撲台灣而來，體育局除了提出因應對策，也針對可能帶來大雨，做好準備，今天下午針對下雨時防球場積水的內野鋪墊運抵，並實際操作，以備不時之需。
台南市體育局長陳良乾說，杜蘇芮颱風來勢洶洶，不容輕忽，除了各式宣傳旗及布條全部拆下外，常見職棒賽事，防下雨積水的內野鋪墊也都準備好，今天下午全數運抵，並現場操作。因開幕式是28日，而28日可能是杜蘇芮颱風影響台南最厲害的時候，採取消及順延兩種方案。若要順延，就延到8月2日沒安排賽事的休息日。開幕日首場是台灣代表隊迎戰澳洲，若天候影響不能比賽，將延到8月2日比賽。
陳良乾說，當然希望天公作美，讓U12世界少棒賽順利開打，就看杜蘇芮颱風可能帶來的影響。目前比賽球場都做好各項準備，上周安排將參加美國威廉波特世界少棒賽的桃園龜山國小少棒隊，與參加U12的我國代表進行2場比賽，球員及教練對場地品質讚譽有加，也是賽前的最好測試。
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