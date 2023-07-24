中職／初聞伍茲沒印象 張進德看新聞才知「被我弟打全壘打」

富邦悍將隊捕手張進德持續與自己的健康作戰，今年再度因腰椎傷勢在一軍消失兩個月，這個傷對攻擊不無影響，而攻擊又是他的優勢，讓他一度有負面想法，但告訴自己上了場就不要有顧忌去拚，「要對得起自己、對得起球隊。」

張進德前一次在一軍出賽已是5月11日，第2局就因左腰側肌肉緊繃提前退場，腰椎傷勢從那天起纏身，消失在一軍戰場，直到前天才重新拉上前線，目前還在等待傷癒歸隊後的首場出賽。

當時總教練丘昌榮形容「電到」，讓外界更疑惑到底是什麼神祕傷情，張進德解釋：「是腰椎滑脫，就是骨頭位移，如果用到周圍神經，會有個（電到的）感覺。」當時看了2、3個醫生，都評估需要8周，最終也是花了兩個月才回到一軍場上。

張進德坦言，剛受傷時想法比較負面，「一想到後面的球季，這個傷會影響到揮棒，但攻擊算是自己的優點之一，卻會因為這個傷侷限、稍微犧牲掉一些，在一些發力、爆發的瞬間需要特別注意。」

傷病多次牽絆張進德，2020年季中披上悍將隊戰袍至今，單季最多出賽也不過71場，今年又在開季不久就遇到傷勢攪局，負面想法過後，還是要繼續面對，「沒辦法，就是面對，不知道會發生什麼事，但上了場就是100%盡力，一直考慮到身體的話不會有好表現。」

有趣的是，悍將隊新洋投伍茲在3月經典賽披上義大利隊戰袍，來到台灣出戰預賽，當時被張育成打出追平兩分砲，張進德是否已與新隊友聊過這件事？他笑說：「不好意思啦！」他剛看到公布名字時，完全沒印象，「看到新聞才知道是被我弟打全壘打的，我知道我弟打全壘打，但不知道是打誰。」