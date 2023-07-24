中職／打出「10年三壘」成績 李宗賢談進步獎還太早

富邦悍將隊李宗賢昨天補足打席，空降打擊榜，一進榜就是高居第二，今年打出破繭而出的身手，球迷笑稱「十年三壘」，李宗賢也坦言，回到熟悉的位置，多多少少對自己有幫助。

李宗賢昨天打了5打席，本季累積208打席正好補足門檻，本季首度進入打擊榜，以3成35排名第二。由於昨天悍將隊賽事先一步結束，在樂天桃猿隊完賽、比賽正式成立之前，李宗賢甚至一度排名第一，隨後才被廖健富的3成36超越。

李宗賢昨天賽後滑手機，在打擊榜上看到自己的名字，被問到看到時是第一還第二，才意識到自己曾有20分鐘時間居榜首，「感受深刻是因為有把自己的努力呈現出好的結果，但球季還沒結束，還是要繼續按部就班。」

今年在打擊上的絕佳手感，李宗賢歸因於有固定的方式，「讓自己把球看得清楚，扎實擊球，每個投手形態不同，大概先想一下會怎麼對付我，再來就是看比賽場面、狀況是怎樣。」他說今年比較不一樣的是身心一致，不會先去想結果，「相信自己的眼睛，讓結果自然產生就好，不要讓得失心那麼大。」

走過低迷的時間，再對稱到今年的好表現，李宗賢也說這是自己最開心的一點，帶著不放棄的信念，「重新站回球場上，和隊友一起享受比賽的過程。」

離開失誤連連的游擊，李宗賢今年在三壘展現穩定的攻守，他也說多少對自己的打擊有幫助，「畢竟游擊和三壘還是不一樣，游擊要看得更廣，還有和投、捕手的配合，三壘主要是把短打處理好，接好三不管地帶的球，想法會比較單純一點。」對於最佳進步獎，李宗賢認為還言之過早，「球季還沒結束，等球季結束再說。」