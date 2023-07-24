快訊

今晚8點30分發布海警 杜蘇芮強度增加「連3天大豪雨狂炸」

陳建州求償千萬撤告了 大牙吐怨氣：相信事實不容挑釁

中職／打出「10年三壘」成績 李宗賢談進步獎還太早

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將李宗賢。記者余承翰／攝影
富邦悍將李宗賢。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊李宗賢昨天補足打席，空降打擊榜，一進榜就是高居第二，今年打出破繭而出的身手，球迷笑稱「十年三壘」，李宗賢也坦言，回到熟悉的位置，多多少少對自己有幫助。

李宗賢昨天打了5打席，本季累積208打席正好補足門檻，本季首度進入打擊榜，以3成35排名第二。由於昨天悍將隊賽事先一步結束，在樂天桃猿隊完賽、比賽正式成立之前，李宗賢甚至一度排名第一，隨後才被廖健富的3成36超越。

李宗賢昨天賽後滑手機，在打擊榜上看到自己的名字，被問到看到時是第一還第二，才意識到自己曾有20分鐘時間居榜首，「感受深刻是因為有把自己的努力呈現出好的結果，但球季還沒結束，還是要繼續按部就班。」

今年在打擊上的絕佳手感，李宗賢歸因於有固定的方式，「讓自己把球看得清楚，扎實擊球，每個投手形態不同，大概先想一下會怎麼對付我，再來就是看比賽場面、狀況是怎樣。」他說今年比較不一樣的是身心一致，不會先去想結果，「相信自己的眼睛，讓結果自然產生就好，不要讓得失心那麼大。」

走過低迷的時間，再對稱到今年的好表現，李宗賢也說這是自己最開心的一點，帶著不放棄的信念，「重新站回球場上，和隊友一起享受比賽的過程。」

離開失誤連連的游擊，李宗賢今年在三壘展現穩定的攻守，他也說多少對自己的打擊有幫助，「畢竟游擊和三壘還是不一樣，游擊要看得更廣，還有和投、捕手的配合，三壘主要是把短打處理好，接好三不管地帶的球，想法會比較單純一點。」對於最佳進步獎，李宗賢認為還言之過早，「球季還沒結束，等球季結束再說。」

李宗賢 樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

中職／林益全轉隊後枯木逢春 高國輝、蔣智賢近乎神隱

中職／王勝偉關鍵二壘打擊沈呂彥青 本季首獲單場MVP

圖輯／中職李宗賢安打助悍將先馳得點 2:0領先龍隊

中職／悍將挑戰連勝流感來亂 李宗賢等多名主力掛病號

相關新聞

中職／球迷在火鍋店巧遇林威助 網：以為他去了海外一趟

前中信兄弟隊總教練林威助今年5月轉任球團海外發展顧問，昨天有球迷在用餐時巧遇林威助，並留下帥氣合照。 林威助2021年接下中信兄弟兵符，連2年帶隊拿下台灣大賽冠軍。今年5月10日請假一天，當晚球

中職／小龍女賴可深入敵營遭兄弟迷圍攻 網：被噴濕還是很美

中信兄弟隊上周末舉辦「涼水祭」主題日活動，22日味全龍隊作客兄弟主場，龍隊啦啦隊「小龍女」成員賴可也進場看球，與球迷互動。 賴可昨天在個人社群張貼多張自己全身被噴濕的圖片，她還原事發經過，有象迷

中職／岳東華跑壘「大翻船」 初步診斷踝關節韌帶撕裂

中職中信兄弟隊昨天與富邦悍將隊比賽，兄弟隊野手岳東華4局下跑壘腳踝「翻船」送醫，兄弟今天回報岳東華狀況，初步診斷為踝關節...

中職／不在意成功率 葉總逢選手反映都挑戰「因為有2次」

味全龍隊今年的挑戰成功率持續低檔，總教練葉君璋不在意，在選手反映要挑戰時自己往往點頭，原因其實很簡單，「因為有兩次」。

中職／打出「10年三壘」成績 李宗賢談進步獎還太早

富邦悍將隊李宗賢昨天補足打席，空降打擊榜，一進榜就是高居第二，今年打出破繭而出的身手，球迷笑稱「十年三壘」，李宗賢也坦言...

中職／李子強明星賽最想和古林交流 要簽名？笑答看牛棚狀況

富邦悍將隊投手李子強遞補進入明星賽，將以亞冠賽中華隊一員參賽，難得與其他球隊選手當隊友的機會，李子強點名最期待與同屆的古...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦