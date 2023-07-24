中職／台日雙獅聯名主題日8月登場 西武前監督辻發彥來台開球

統一獅隊暌違3年，再度和日職西武獅隊合作，聯名舉辦「2023台日雙獅聯名主題日」，下半季第二檔活動將於8月8、9日在台南球場對味全龍隊2連戰登場，西武球團吉祥物 LEO、LINA、官方啦啦隊bluelegends將在這次主題日亮相，統一獅隊吉祥物萊恩、盈盈和Uni-girls也會帶來精采演出。

統一獅指出，今年度更邀請西武黃金世代二壘手、前監督辻發彥，以及曾經效力西武的台鋼雄鷹隊投手教練橫田久則投手教練，一起擔任開球嘉賓。

今年台日雙獅好友主題日，特別規畫聯名限定款主題球衣，也是兩隊交流合作第5套雙獅主題球衣，每款都有不同特色。

這次LOGO一樣結合雙獅經典元素，用充滿爆發力的獅爪風格畫出LIONS字樣，筆劃中依稀可見雄獅銳利獅爪，撕破對手防線的強烈爆擊，加上筆劃末梢帶有獅毛效果的收尾特色，讓整體文字如同猛獅一般浮現眼前，最後用象徵勝利雙色緞帶點綴，期待雙獅都能再創佳績。

雙獅主題球衣採不對稱雙色轉袖設計，兩袖不對稱的反轉配色風格，加上統一獅橘色、結合西武獅藍色，雙色勾邊點綴；領口織帶採用藍橘雙色拼接以及雙色鈕扣設計，象徵兩隊多年合作的雙獅友好情誼，也有特別設計的叢林迷彩襯底，加上主題標準字，如同「王者之獅」活躍於叢林之間，展現萬獸之王的強烈氣勢。

統一獅特別安排陳傑憲、胡智爲、邱浩鈞、林子豪、林靖凱、陳重羽，以V字勝利站位排列，橘藍雙色夾光渲染英雄氣勢與雙獅合作氛圍，背景更將兩隊元素製作成旗面拼貼造景，宣誓象徵奪冠決心。