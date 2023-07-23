中職／王勝偉二壘打悍將搶勝 岳東華腳踝「翻船」送醫

中職中信兄弟隊今天與富邦悍將隊交手，兩隊前8局打完僵持不下，悍將隊9局上靠著王勝偉二壘打送回致勝分，以4比3拿下勝利；兄弟隊野手岳東華跑壘腳踝「翻船」送醫檢查。

中華職棒中信兄弟隊今天在主場迎戰富邦悍將隊，悍將隊2局上靠著范國宸內野安打、申皓瑋安打推進，林哲瑄適時安打先馳得點。

兄弟4局下追分，1人出局後詹子賢選到保送上壘，陳子豪、許基宏接連安打送回追平分，王政順二壘打、一棒2分幫助球隊超前比數。

兄弟隊岳東華4局下敲出內野滾地球出局，跑一壘時踩到壘包邊緣腳踝「翻船」，當場倒地被以擔架抬下場；兄弟隊球團回報，岳東華退場後送醫檢查，現階段還無法確認右腳踝傷勢狀況，待檢查後確認。

悍將5局上攻勢再起，1人出局後李宗賢、王勝偉接連敲出安打，靠著滾地球先追回1分，范國宸再補上安打送回球隊追平分。

兩隊8局打完3比3僵持不下，悍將9局上有攻勢，葉子霆跑出內野安打，靠著犧牲觸擊推進，王勝偉適時二壘打送回致勝分，幫助球隊拿下勝利。王勝偉今天單場2安1打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。