快訊

杜蘇芮增強為中颱 暴風圈擴大、路徑再往南修

南韓可疑國際郵件暴增至逾2000件 「非台灣寄出」將要求中方查明

傅崐萁讚台灣之光 曝郭台銘很抗拒致詞「難得硬擠出幾句」

中職／王勝偉二壘打悍將搶勝 岳東華腳踝「翻船」送醫

中央社／ 台北23日電
王勝偉。 富邦悍將提供
王勝偉。 富邦悍將提供

中職中信兄弟隊今天與富邦悍將隊交手，兩隊前8局打完僵持不下，悍將隊9局上靠著王勝偉二壘打送回致勝分，以4比3拿下勝利；兄弟隊野手岳東華跑壘腳踝「翻船」送醫檢查。

中華職棒中信兄弟隊今天在主場迎戰富邦悍將隊，悍將隊2局上靠著范國宸內野安打、申皓瑋安打推進，林哲瑄適時安打先馳得點。

兄弟4局下追分，1人出局後詹子賢選到保送上壘，陳子豪、許基宏接連安打送回追平分，王政順二壘打、一棒2分幫助球隊超前比數。

兄弟隊岳東華4局下敲出內野滾地球出局，跑一壘時踩到壘包邊緣腳踝「翻船」，當場倒地被以擔架抬下場；兄弟隊球團回報，岳東華退場後送醫檢查，現階段還無法確認右腳踝傷勢狀況，待檢查後確認。

悍將5局上攻勢再起，1人出局後李宗賢、王勝偉接連敲出安打，靠著滾地球先追回1分，范國宸再補上安打送回球隊追平分。

兩隊8局打完3比3僵持不下，悍將9局上有攻勢，葉子霆跑出內野安打，靠著犧牲觸擊推進，王勝偉適時二壘打送回致勝分，幫助球隊拿下勝利。王勝偉今天單場2安1打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

王勝偉 岳東華

延伸閱讀

中職／岳東華跑壘驚悚「翻船」 送醫檢查待確認傷勢

中職／鄭浩均成為首位5勝土投 江坤宇、許基宏首轟出爐

中職／輔助角色提升 王勝偉怕學弟內向主動出擊

中職／王勝偉的話點燃拚勁 周佳樂重返一軍打擊率破4成

相關新聞

中職／陳傑憲致勝三壘打救了獅隊 廖健富躍居三冠王

樂天桃猿隊今天繼續在桃園球場迎戰統一獅隊，雙方一路互咬，獅隊打完前8局落後1分，9局上最後反攻，靠3支安打攻下兩分，以5...

中職／岳東華跑壘驚悚「翻船」 送醫檢查待確認傷勢

中信兄弟隊今天在台中洲際球場迎戰富邦悍將隊，打完前3局0：1落後，4局下攻下3分超前，但岳東華打出一壘方向滾地球，跑壘時...

中職／杜蘇芮颱風打亂台東行 林岳平笑說備戰明星賽

杜蘇芮颱風來勢洶洶，中職官方今天提前宣布，原訂25到27日在台東3場比賽全部延賽，樂天桃猿隊今天在桃園主場對統一獅隊3連...

中職／王勝偉二壘打悍將搶勝 岳東華腳踝「翻船」送醫

中職中信兄弟隊今天與富邦悍將隊交手，兩隊前8局打完僵持不下，悍將隊9局上靠著王勝偉二壘打送回致勝分，以4比3拿下勝利；兄...

中職／古林睿煬髖關節不適 郭阜林起伏大下二軍調整

中華職棒統一獅隊投手古林睿煬昨天先發過程中滑倒踩空，髖關節有些不舒服，也影響投球表現，狀況還需觀察；獅隊今天賽前也有球員...

中職／羅昂受傷缺陣 林子崴、江承諺是頂替輪值人選

中職統一獅隊洋投羅昂手指受傷，先發投手群輪值少一人，獅隊昨天註冊新秀投手林詔恩當備案，總教練林岳平也點名本土投手林子崴、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦