快訊

持續增強威脅性大 杜蘇芮颱風持續增「這2日」最靠近台灣

空拍畫面曝光 天使輪漂流貨櫃擠成「海上堡壘」

13歲少女助警辦案遭性侵 桃警副局長恐遭連帶懲處

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／邱智呈這case是「明確的不接」 郭俊佑自承1疏失

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
獅隊邱智呈。記者侯永全／攝影
獅隊邱智呈。記者侯永全／攝影

樂天桃猿隊昨天以8：7擊敗統一獅隊之戰，結局反轉再反轉，引起最多討論的一球，莫過於獅隊右外野手邱智呈究竟該不該接林泓育打出的界外球，外野教練郭俊佑說：「這個case在我們隊上是明確的不接」，他認為自己有責任，應該注意到當時在守的是比較年輕的選手，多一道提醒的工作。

時間推回到昨役9局下，獅隊握有7：6領先，但處於滿壘、僅一出局危機，林泓育代打掃向右外野界外區，邱智呈選擇一路飛奔過去接這球，人已衝到牆邊，考慮距離及動能，完全不可能來得及傳本壘抓下猿隊的追平分，邱智呈接球後馬上意識到不對，陳傑憲也告訴他這球不該接，隨後郭永維補上再見安打。

看到子弟兵接球當下，總教練林岳平表情略顯傻眼，餅總對此澄清，自己的位置被觀眾席擋住視野，沒有第一時間看到他有沒有接，確定接了後，「想說，怎麼會接？」

林岳平表示，這球該不該接，每個人都有自己的觀點，但當時2好1壞，「不接，守住的機會會比較高，換投手也是希望三振、雙殺可以化解。」

郭俊佑同樣明確指出，這個case在獅隊的守則裡就是不接，之前也常常和選手提到這點，「剛好今年一直都沒發生，就比較沒講到。」他進一步指出，「我這邊也有失誤，如果當下是蘇智傑、唐肇廷、鄭鎧文他們比較有經驗，之前都有常常灌輸這個概念，但昨天是他在守，我們應該要提前提醒。」

「昨天的比賽，對他們幾個年輕選手也是很好的學習機會。」郭俊佑賽後也告訴邱智呈，「有時比賽不是一顆球就決定的，不用那麼難過，我相信經歷過，未來再碰到，就不會再發生這種失誤。」

邱智呈 郭俊佑 林岳平

延伸閱讀

慘！羅昂食指骨折脫離戰線 林岳平盼新洋投8月到位

中職／被逆轉後逆轉 曾豪駒心情起伏大：跟大餅一樣

中職／獅隊9下出包 郭永維再見安助3E猿止3連敗

中職／有外野三鬼仍選林佳緯 林岳平考量年齡差

相關新聞

中職／不只完成買斷 雄鷹：已與林子偉談妥加盟合約

台鋼雄鷹隊史第二支狀元籤，今年選進大聯盟級好手林子偉，他所效力的獨立聯盟長島鴨隊今天正式宣布，雄鷹隊已經買斷他的合約；雄...

中職／邱智呈這case是「明確的不接」 郭俊佑自承1疏失

樂天桃猿隊昨天以8：7擊敗統一獅隊之戰，結局反轉再反轉，引起最多討論的一球，莫過於獅隊右外野手邱智呈究竟該不該接林泓育打...

中職／雄鷹正式完成合約買斷 長島鴨「thank you」林子偉

台鋼雄鷹隊史第二支狀元籤，今年選進大聯盟級好手林子偉，他所效力的獨立聯盟長島鴨隊今天正式宣布，雄鷹隊已經買斷他的合約。

中職／布里悍一回歸就賞悍將5局9K 拿莫．伊漾4安相挺

味全龍隊洋投布里悍傷癒復出首戰，投出開低走高的曲線，最終先發5局失2分，飆出中職生涯單場新高的9次三振，拿莫．伊漾敲出4...

中職／獅隊9下出包 郭永維再見安助3E猿止3連敗

今晚在桃園棒球場的獅猿戰情節翻轉再翻轉，樂天桃猿隊單場3次失誤造成傷害，4分領先在9局上花光，只不過9局下換獅隊出包，製...

中職／慘！羅昂食指骨折脫離戰線 林岳平盼新洋投8月到位

統一獅隊今天出現重大傷兵，洋投羅昂昨天第5局接球導致右手食指輕微拉扯性骨折，今天已下二軍，恢復期尚未明朗，總教練林岳平，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦