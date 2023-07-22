中職／邱智呈這case是「明確的不接」 郭俊佑自承1疏失

樂天桃猿隊昨天以8：7擊敗統一獅隊之戰，結局反轉再反轉，引起最多討論的一球，莫過於獅隊右外野手邱智呈究竟該不該接林泓育打出的界外球，外野教練郭俊佑說：「這個case在我們隊上是明確的不接」，他認為自己有責任，應該注意到當時在守的是比較年輕的選手，多一道提醒的工作。

時間推回到昨役9局下，獅隊握有7：6領先，但處於滿壘、僅一出局危機，林泓育代打掃向右外野界外區，邱智呈選擇一路飛奔過去接這球，人已衝到牆邊，考慮距離及動能，完全不可能來得及傳本壘抓下猿隊的追平分，邱智呈接球後馬上意識到不對，陳傑憲也告訴他這球不該接，隨後郭永維補上再見安打。

看到子弟兵接球當下，總教練林岳平表情略顯傻眼，餅總對此澄清，自己的位置被觀眾席擋住視野，沒有第一時間看到他有沒有接，確定接了後，「想說，怎麼會接？」

林岳平表示，這球該不該接，每個人都有自己的觀點，但當時2好1壞，「不接，守住的機會會比較高，換投手也是希望三振、雙殺可以化解。」

郭俊佑同樣明確指出，這個case在獅隊的守則裡就是不接，之前也常常和選手提到這點，「剛好今年一直都沒發生，就比較沒講到。」他進一步指出，「我這邊也有失誤，如果當下是蘇智傑、唐肇廷、鄭鎧文他們比較有經驗，之前都有常常灌輸這個概念，但昨天是他在守，我們應該要提前提醒。」

「昨天的比賽，對他們幾個年輕選手也是很好的學習機會。」郭俊佑賽後也告訴邱智呈，「有時比賽不是一顆球就決定的，不用那麼難過，我相信經歷過，未來再碰到，就不會再發生這種失誤。」