中職／雄鷹攜手高雄捐血中心 洪總「熱血」響應

台鋼雄鷹隊「熱血」，球團攜手高雄捐血中心，由總教練洪一中領軍，號召民眾響應，活動內的9個捐血點將設置洪總、選手立牌、手拿牌，完成捐血則可獲得選手文件夾、球衣鑰匙圈扭蛋等紀念品。

近期天氣炎熱，影響民眾出門意願，更讓「血庫鬧血荒」成為醫療院所感到頭痛關鍵字之一，為鼓勵國人踴躍捐血，雄鷹攜手高雄捐血中心，在7月22到28日推出企業捐血周活動，凡於活動期間前往高雄、屏東、台東固定捐血點且完成捐血，即可獲得雄鷹紀念品，數量有限送完為止。

雄鷹「選秀狀元」曾子祐、「保勝大弟」葉保弟、U23國手紀慶然及曾宸佐，邀請大家一起勇敢當「熱血鷹雄」，本次參與活動9個固定捐血點都將設置立牌及手拿牌，歡迎球迷朋友打卡與鷹同行。

曾因跨越休息室護欄而成為經典的洪一中，這次不跨欄，邀請民眾跨過心裡那道坎，在企業捐血周首日，特別安排在球隊練習前前往楠梓捐血站，與現場捐血人互動、簽名、合照，呼籲球迷朋友做血庫鷹援軍，洪總也代表球團致贈保健品給辛勤醫護人員以及高雄捐血中心同仁。