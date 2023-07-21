中職／獅隊9下出包 郭永維再見安助3E猿止3連敗

今晚在桃園棒球場的獅猿戰情節翻轉再翻轉，樂天桃猿隊單場3次失誤造成傷害，4分領先在9局上花光，只不過9局下換獅隊出包，製造英雄舞台讓郭永維敲出再見安打，以8：7擊敗統一獅隊終止3連敗，共享下半季爐主。

猿隊先發投手霍爾首局受到失誤影響加上被成功盜壘，2出局後被陳鏞基敲安造成傷害，3局上也是在2出局得點圈有人時，又被陳鏞基敲安，但6局投完就掉這2分，其中1分責失，被敲6支安打，另有6次三振、1次四壞保送，防禦率2.54。

獅隊先發投手羅昂賽前防禦率2.04是全聯盟最低，但4局下被猿隊敲出5支安打，其中宋嘉翔的二壘打帶有1分打點、林政華安打帶有2分打點，還有滿壘暴投送分，總計5局被敲8支安打，丟掉4分都是責失，防禦率上升到2.35，只不過敗投身分靠隊友解套。

8局下猿隊靠著林承飛的三壘安打，追加2分，以6：2領先；不過9局上也因林承飛失誤，讓獅隊有無人出局、一三壘有人大好攻勢，1出局後豪勁又投出保送，滿壘時蘇智傑安打、陳鏞基高飛犧牲打，追到2分差。

今天傷癒歸隊的林安可前4打數繳白卷還吞下2K，但關鍵時刻一棒把球送到右外野全壘打牆外，三分砲逆轉戰局，這也是他個人本季第13轟、第3支「非陽春砲」，續居聯盟全壘打王。

猿隊終結者豪勁僅投0.2局退場，被敲4支安打、丟掉5分，寫下轉後援後單場最多失分，只不過這5分都非責失，過去個人單場最高責失分紀錄是8分、2021年還擔任先發時，後援原本單場最多掉4分。

豪勁躲過敗投，因為9局下換獅隊終結者陳韻文也演出刺激「劇場」，投出3次四壞保送，只靠對手短打失誤抓到1個出局數，留下滿壘退場，劉軒荅接手後，林泓育代打敲出右外野深處界外飛球，獅隊外野手邱智呈接殺後明顯回傳不及，讓園隊追平，郭永維也成功在一三壘有人時敲出再見安打。