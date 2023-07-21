中職／明星賽5投換將 中華隊雄鷹代表歸零換成李子強
中華職棒明星賽將在7月29、30日在台中洲際棒球場登場，今天公布最終遞補名單，中華隊的台鋼雄鷹隊投手伍祐城換成富邦悍將隊李子強，明星隊則有4名投手因傷退出。
伍祐城原為中華隊唯一的雄鷹代表，改由李子強遞補後，雄鷹人數歸零。
明星隊則有4人換將，悍將隊江少慶、中信兄弟隊吳哲源、李振昌、雄鷹隊陳柏清退出，都由自家隊友遞補，分別換成肯特、德保拉、吳俊偉、陳宇宏，其中江少慶、吳哲源、李振昌雖無法上場，但仍會到場出席明星賽，感謝球迷選票支持。
此外，戰技挑戰賽參賽名單也有變動，伍祐城原訂參加全方位打擊王，由樂天桃猿隊陳克羿遞補參賽。統一獅隊陳傑憲訂參加野手速球王，由詹子賢遞補參賽。
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