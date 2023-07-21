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中職／悍將伍茲二軍先發狀況不錯 張進德有望近期回一軍

中央社／ 新北21日電
中職富邦悍將隊新洋投伍茲（圖）20日首度二軍登板，回到經典賽曾出賽的場地直呼感覺很熟悉，伍茲日前隨隊一軍有指導好萊塢巨星「韓哥」姜成鎬開球，不忘傳合照給朋友。 中央社
中職富邦悍將隊新洋投伍茲（圖）20日首度二軍登板，回到經典賽曾出賽的場地直呼感覺很熟悉，伍茲日前隨隊一軍有指導好萊塢巨星「韓哥」姜成鎬開球，不忘傳合照給朋友。 中央社

中職富邦悍將隊新洋投伍茲昨天二軍先發5局無失分，總教練丘昌榮表示，會評估下週是否有機會一軍出賽，至於捕手張進德今天也有在二軍出賽，如果狀況許可也希望近期能上一軍。

中職富邦悍將隊洋投伍茲昨天二軍先發對統一獅隊，總計用90球投5局，被敲出7支安打，投出5次三振、1次保送，無失分，拿下勝投。

悍將總教練丘昌榮今天賽前受訪表示，二軍教練團回報伍茲投球狀況不錯，伍茲的投球特色是有不錯的球速，大的曲球旋得蠻快的、轉速不錯，教練團會評估看看下週是否有機會讓伍茲一軍出賽。

被問陣中目前定位在後援的洋投富藍戈是否會調整角色，丘昌榮表示，都還要討論，近期先發投手投球局數也都沒辦法拉得很長，中繼投手群調度比較吃緊，都需要取捨。

悍將二軍今天與中信兄弟二軍比賽，悍將隊由張進德先發蹲捕，總計3打數敲出1支安打；張進德5月一軍出賽揮棒因腰部不適感下二軍，之後一直在二軍養傷，7月開始有二軍出賽紀錄。

丘昌榮表示，張進德持續二軍出賽，今天二軍比賽結束後教練團也會再跟防護員討論，張進德不舒服的部分主要是腰椎附近，只能靠復健治療，如果要開刀、風險就會比較大，如果狀況許可，也希望他近期可以上一軍。

張進德 伍茲 丘昌榮

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