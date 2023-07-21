中職／葉總認證布里悍的認真 回歸首戰配備最熟悉的人

味全龍隊洋投布里悍因左腳骨裂在上半季中途脫離戰線，傷癒復出首戰，因雨延後一天在今天登場。他透過IG貼出影片回顧復健心境，藏不住的企圖心，總教練葉君璋也認證：「他真的是很積極、很認真在復健。」

布里悍在5月初花蓮的出賽出現傷情，他的IG留言中描述這是自己生涯中所經歷最辛苦的時間之一，原本預估6到7個月的復健時間，縮短到10周就回歸賽場。

葉君璋可以預期布里悍對重返賽場一戰的迫不及待，「他一直很想要比賽，應該會滿興奮。」對於此戰的投球限制，葉總說布里悍是有經驗的投手，「就讓他投吧！」但他心裡有底大概會抓在90球以內。

布里悍回歸首戰，捕手為他搭配最熟悉的蔣少宏；龍隊昨天下放林辰勳、曾陶鎔，今天升上劉時豪、邱辰，葉君璋指出，下放林辰勳是因還有他需要加強的功課，曾陶鎔則是腳有輕微拉傷。