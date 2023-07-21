快訊

台積電重挫市值蒸發4,927億元 該跑還是勇敢買？法人這麼看

苗栗縣長鍾東錦涉違反選罷法 檢方提「當選無效」之訴一審遭駁回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／葉總認證布里悍的認真 回歸首戰配備最熟悉的人

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊洋投布里悍。 聯合報系資料照
味全龍隊洋投布里悍。 聯合報系資料照

味全龍隊洋投布里悍因左腳骨裂在上半季中途脫離戰線，傷癒復出首戰，因雨延後一天在今天登場。他透過IG貼出影片回顧復健心境，藏不住的企圖心，總教練葉君璋也認證：「他真的是很積極、很認真在復健。」

布里悍在5月初花蓮的出賽出現傷情，他的IG留言中描述這是自己生涯中所經歷最辛苦的時間之一，原本預估6到7個月的復健時間，縮短到10周就回歸賽場。

葉君璋可以預期布里悍對重返賽場一戰的迫不及待，「他一直很想要比賽，應該會滿興奮。」對於此戰的投球限制，葉總說布里悍是有經驗的投手，「就讓他投吧！」但他心裡有底大概會抓在90球以內。

布里悍回歸首戰，捕手為他搭配最熟悉的蔣少宏；龍隊昨天下放林辰勳、曾陶鎔，今天升上劉時豪、邱辰，葉君璋指出，下放林辰勳是因還有他需要加強的功課，曾陶鎔則是腳有輕微拉傷。

布里悍 葉君璋 曾陶鎔

延伸閱讀

中職／徐若熙Live BP球速保密 葉總：怕他想要更快

中職／龍隊首輪游擊劉俊緯 葉君璋要等張景淯調一下

中職／生涯首轟、雙響都出爐 林辰勳零喜悅：沒有很重要

中職／兄弟2轟把龍炸成碎片 林辰勳生涯前2轟同日報到空響

相關新聞

中職／指導韓哥開球 伍茲分享合照親友入戲驚呼「還活著！」

富邦悍將隊新洋投伍茲昨天在二軍初登板，尚未在一軍「開箱」，已先留下一段難忘回憶，前天指導好萊塢巨星、「韓哥」姜成鎬開球，...

中職／葉總認證布里悍的認真 回歸首戰配備最熟悉的人

味全龍隊洋投布里悍因左腳骨裂在上半季中途脫離戰線，傷癒復出首戰，因雨延後一天在今天登場。他透過IG貼出影片回顧復健心境，...

中職／日本大叔徒手接球慘破相「追球妹」協助治療網讚爆

中華職棒20日在台中進行中信兄弟與樂天桃猿的比賽，比賽進行至五局下，兄弟「小可愛」江坤宇轟出本季個人首轟，帶有兩分打點，全場歡呼，不過，後續一名場邊球迷為了搶接這顆全壘打球，居然徒手去接，結果球沒接到

中職／鄭浩均成為首位5勝土投 江坤宇、許基宏首轟出爐

中信兄弟隊今天在台中洲際球場迎戰樂天桃猿隊，先發投手鄭浩均投7局失兩分，以優質內容奪下本季第5勝，兄弟終場6：4獲勝，中...

中職／賽前有個人課表 拿莫伊漾追求Contact帶動長打

味全龍隊拿莫．伊漾去年追求長打，敲出單季5轟，今年專注在成為Contact型打者，卻也帶動長打提升，昨天敲出本季第3轟、...

中職／觀察場地溼滑 葉子霆調整打擊拚出4安新高

富邦悍將隊內野手葉子霆昨天4支4，寫下個人單場安打數新高，葉子霆賽前觀察場地溼滑，決定以扎實擊球發揮腳程特色才成功敲安，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦