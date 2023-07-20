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中職／鄭浩均成為首位5勝土投 江坤宇、許基宏首轟出爐

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
江坤宇本季首轟出爐。 中信兄弟臉書
江坤宇本季首轟出爐。 中信兄弟臉書

中信兄弟隊今天在台中洲際球場迎戰樂天桃猿隊，先發投手鄭浩均投7局失兩分，以優質內容奪下本季第5勝，兄弟終場6：4獲勝，中斷對戰猿隊3連不勝。

鄭浩均用96球完成7局任務，被揮出7支安打，包括1支全壘打，飆出6次三振，締造生涯最長3連勝紀錄，獲選單場MVP，本季戰績5勝3敗、防禦率3.12，勝場數獨居中職本土投手第一。

兄弟首局就發動攻勢，岳政華二壘打、岳東華內野安打，周思齊揮出雙殺打，岳政華跑回全場第1分。

猿隊2局上靠宋嘉翔右外野陽春砲追平比數，本季第2轟出爐，梁家榮、林承飛連揮出二壘打再得1分，反以2：1超前。

兄弟4局下攻勢再起，岳東華獲保送後，靠周思齊犧牲觸擊、詹子賢安打扳平比數，詹子賢再靠陳子豪內野滾地球推進、許基宏適時安打，跑回全隊第3分。

5局下，王政順內野安打、福來喜犧牲觸擊，接著江坤宇揮出左外野兩分砲，本季首轟出爐，兄弟拉大成5：2領先。

猿隊先發投手曾仁和投完前5局失5分，7局下兩出局後被岳政華揮出安打，再保送岳東華後退場，猿隊換上許峻暘三振周思齊化解危機。

猿隊連續5局掛零後，8局上面對呂彥青，終於找到反撲機會，林政華、成晉、廖健富接連安打攻下1分， 朱育賢內野滾地球再得1分；兄弟推出第3任投手吳俊偉解決代打林泓育，讓猿隊留下一、三壘殘壘。

8局下許基宏從陳冠宇的手中轟出左外野陽春砲，本季首轟也出爐，兄弟終場以兩分之差獲勝。

曾仁和投6.2局被揮出8支安打，包括1支全壘打，還有5次保送，失5分全是自責分，本季戰績掉到3勝4敗，防禦率也從4.17升至4.57，猿隊最近吞下3連敗。

周思齊 岳政華

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