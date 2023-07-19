中職／讚郭俊麟完美長中繼 丘總坦言續投有點貪

富邦悍將隊郭俊麟今晚臨危授命中繼5局失4分（3分責失）表現，幫助球隊以8：5擊敗味全龍隊，總教練丘昌榮大讚他完美呈現長中繼重要性，也直言7局上的調度「有點貪心」。

郭俊麟今晚在江國豪提前傷退後，2局上接手守住滿壘危機，原本有機會以5局失2分的表現收工，但7局上續投被敲2安，也多掉2分。

丘昌榮表示，調度上有些貪心，考量到岳少華因為流感下二軍，牛棚比較缺人，才考慮讓他續投，不過另一方面郭俊麟也很久沒投這麼長局數，後續導致比數被拉近，「調度這方面會再跟投手教練羅曼討論。」

但對郭俊麟的表現，丘昌榮只有稱讚，「長中繼是球隊需要的保險，郭俊麟完美呈現長中繼的重要，應該是他受傷以來投最好的一場。」

至於2局上因右手無名指外傷退場的江國豪，丘總也解釋，主要是表皮有些劃傷，不算嚴重，應該不會影響到下一次投球。