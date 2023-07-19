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中職／韓哥加持！郭俊麟秀激情力撐5局 悍將隔42天連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊郭俊麟臨危授命登板化解滿壘危機，展現激情。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊郭俊麟臨危授命登板化解滿壘危機，展現激情。記者季相儒／攝影

「韓哥」姜成鎬開球加持，富邦悍將郭俊麟展現激情，在隊友傷退後成功踩住煞車，中繼5局失4分為球隊保住勝利機會，以8：5擊敗味全龍隊，拿下暌違42天的連勝。

好萊塢韓裔美籍男星、「玩命關頭」系列演員姜成鎬今天為悍將開球，賽前更收到郭俊麟致贈的手套，似乎成了他的粉絲，比賽中間也舉起郭俊麟的應援毛巾為他加油。

郭俊麟會上場出於意外，先發投手江國豪2局上連投3次四死球，右手無名指出現外傷提前傷退，留下的無人出局、滿壘，郭俊麟用2次三振、1次飛球出局守下。

郭俊麟更一路投到7局上才因被連敲2安後退場休息，只不過留下的跑者都變成分數，最終留下50球投5局、被敲5支安打、丟掉4分（3分責失）的成績，好在隊友給的援護夠，讓他收下本季首勝，也中止個人跨季6連敗。

悍將1局下就靠范國宸安打先馳得點，范國宸單場2安、2分打點，後段棒次也有效串連，第7棒林哲瑄2安、第8棒林哲瑄2安都是二壘打、第9棒葉子霆單場4安寫生涯首次。

龍隊5局開始啟動追分模式，5局上拿莫．伊漾的三壘安打破蛋，並靠郭天信回來得分，7局上更是單局攻下3分，包含拿莫的2分砲，還是未能弭平失分。

這是富邦悍將下半季首次2連勝，上一次連勝更已經是6月7日的事，而下半季3勝2敗的戰績，更是與2勝1敗的味全龍隊之間無勝差，僅以勝率些微之差落居第二。

郭俊麟 富邦悍將

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