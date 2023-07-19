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中職／兄弟終結5連敗 泰樂首勝、MVP雙收很開心
中信兄弟隊今晚在洲際主場靠著泰樂先發7局無失分好投，聯手封鎖統一獅隊打線，加上許基宏突破僵局的關鍵安打，以1：0拿下勝利，終止5連敗，泰樂進帳本季首勝也獲選首次單場MVP。
兄弟上半季尾聲吞下3連敗，下半季開打又以2連敗起頭，昨天賽事因雨延期，今天終於止敗，泰樂7局被敲5支安打，但也有5次三振、1次四壞保送，沒有失分，另外吳俊偉、呂彥青各1局聯手完封。
泰樂今年開季定位在先發、後援間切換，6月底才轉回先發，也讓首勝進帳時間較晚，泰樂接受MVP訪問時說：「一切都是心態，做好自己該做的事情，雖然狀態調整到位的時間比自己想的晚，但很開心可以站在這邊。」
這是泰樂本季第一個單場MVP，他說：「大家都說第一個最難，希望接下來越來越順利。」也感謝球迷的支持，認為今天贏球是團隊的努力，也希望球隊在取得下半季首勝後，能夠朝對的方向前進。
兄弟攻勢也很有限，全場4支安打還比獅隊少2支，但4局下展現基本功，岳政華四壞保送後，江坤宇短打推進上二壘，許基宏敲安打回寶貴1分。
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