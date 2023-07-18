中職／這次不是「野生韓哥」 姜成鎬719為悍將開球

富邦悍將隊在7月19日主場賽事請來「國際巨星」，今天宣布好萊塢巨星「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）來到新莊棒球場為主場比賽開球並為悍將加油，這是姜成鎬本次台灣行首個公開行程。

美籍韓裔的姜成鎬因《玩命關頭》系列的「韓哥」角色爆紅，在世界各地享有高知名度，近期姜成鎬個人行程來到台灣，在北部不少知名景點被影迷「野生捕獲」，親民的姜成鎬相當融入台灣氛圍，也一一實現粉絲的合照要求，讓粉絲們直呼超幸運。

而這次粉絲們要見到韓哥本人，不用守候飯店或等待巧遇，明天將出現在新莊棒球場。熱愛棒球的姜成鎬，過去曾有在大聯盟球場為教士與道奇的比賽開球的經驗，這次來到台灣，更指名要體驗台灣棒球場氛圍及應援，姜成鎬將在7月19日蒞臨新莊棒球場，這也是姜成鎬在台首個公開行程。

7月19日悍將邀請姜成鎬來到主場，同行的還有好萊塢華裔知名演員及製片Brian Yang，Brian Yang曾參與《檀島警騎》系列影集演出，將和姜成鎬一同來到富邦悍將主場新莊棒球場開球。