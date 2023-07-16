中職／李凱威3安猛打當龍頭 兄弟吞本季最長5連敗

味全龍隊全場13支安打掃射，李凱威扮演發動攻勢的「龍頭」，單場3安猛打，進帳2打點1得分，而龍隊最終就以6：2擊敗中信兄弟隊拿下3連勝，兄弟則吞下5連敗，也寫下該隊本季最長連敗紀錄。

龍隊先發投手錡龍1局上就被敲出3支安打，中間還有觸身保送，丟掉2分，搖搖欲墜的狀況隨比賽進展回穩，接下來連賞兄弟4顆鴨蛋，以80球投完5局，被敲5支安打就只掉2分，沒有三振，另有2次四死球，生涯首勝靠隊友幫忙收入囊中。

作為開路先鋒的李凱威，3支安打都跟分數有關，1局下敲安上壘後，靠著劉基鴻的二壘打跑回第1分，2局下龍隊再靠3支安打、1次四壞保送得到2分，李凱威的安打敲回追平分、拿莫．伊漾敲回超前分，4局下李凱威單場第3安打回龍隊第4分。

6局下龍隊再靠林孝程、張政禹兩支二壘打追加分數，7局下郭天信、劉基鴻兩支安打串連也有1分。