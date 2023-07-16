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中職／同樣代打8轟 林智勝經驗加情蒐壓制

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍打者林智勝。記者陳正興／攝影
味全龍打者林智勝。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊蘇緯達14日代打開轟，生涯8支代打砲追平味全龍隊「大師兄」林智勝的紀錄，若看代打開轟效率，林智勝仍技高一籌，作為聯盟最有經驗的打者，林智勝認為代打關鍵就是要「專注在那一次機會」。

蘇緯達代打85打數敲出8轟，把握度已經很高，不過林智勝中職生涯20個球季累積8支代打砲，看似不多，但是在有限的打數中誕生，生涯多是球隊主力的他，是用70個代打打數敲出8轟，包含今年代打敲出的生涯第300轟。

說起代打與先發的不同，林智勝認為差異不大，代打重要是只有一次機會，必須先準備好可能面對的投手，「如果是打過的，有經驗，就知道球路，如果是沒對過的投手，那情蒐的重要性就很高，當然打不打得好是其次。」

林智勝指出，代打準備上每個人都有各自習慣，有的人可能5局前後就開始準備，但最主要是研究對方可能的投手。

以今年球季來說，代打超過6打數、擁有3成以上打擊率的球員，除了林智勝外，還有林泓育、高國輝、王勝偉、福來喜、張志豪，都是有經驗的打者，不過林智勝認為，「只要知道投手是誰、狀況如何，有沒有經驗其實沒差。」

去年整季林智勝代打僅7打數，今年球季則是11打數4安打、打率3成64，代打機會比去年更多，林智勝認為角色上沒有什麼不同，「都一樣是對球隊貢獻。」

林智勝 蘇緯達 張志豪

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