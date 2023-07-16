中職／蘇緯達代打8轟平紀錄 心態就是要對決

中信兄弟隊蘇緯達前天一發8局代打追平轟，雖然無緣幫助球隊拿下最終勝利，但也以8支代打砲並列中職史上最多紀錄，對代打頗有心得，蘇緯達認為關鍵還是心態，「要保持穩重，單純一點，不要想太多」。

蘇緯達今年代打4打數2安打，包含1轟，生涯代打85打數敲出8發全壘打，2020年的第7轟一度獨居聯盟新高，但後來又被林智勝追上甚至超前，如今兩人再次並列領先。

代打時要如何維持手感？蘇緯達表示，在板凳時要隨時準備好，利用打T座、伸展等方式喚醒肌肉，當教練叫到自己的時候，就是要準備好的狀態。

站上打擊區，蘇緯達認為心態要越簡單越好，透過情蒐幫助，鎖定好自己要打的球路，「心態上就是要跟你對決，想好要打什麼球。」雖然打棒球都很困難，但蘇緯達認為，代打困難的地方在於要如何保持單純的心態，這是說得容易卻不容易做到的事。

蘇緯達那一轟是從樂天桃猿隊投手朱俊祥手中擊出，也是兩人對戰11打席的首轟，蘇緯達笑說：「被他K過5次，打1次不過分吧？」不過加上這一轟，蘇緯達對戰朱俊祥打擊率是3成33，成績還算不錯。