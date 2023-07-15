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MLB專家勘34項目 讚台北大巨蛋很棒

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
大聯盟場務專家Chad Olsen（前）盛讚大巨蛋，也針對人工草皮等設施提供建議。圖／台北大巨蛋提供
大聯盟場務專家Chad Olsen（前）盛讚大巨蛋，也針對人工草皮等設施提供建議。圖／台北大巨蛋提供

台北大巨蛋完工在即，力拚年底前試營運，美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen昨現地場勘與接受諮詢，關於外界關心的「打者之眼」，他建議可在外野座椅區加深色布幕，可使打者更精準看到球等，會勘尾聲盛讚「這是一個很棒的體育館，經過微調後，期待看到大巨蛋輝煌的未來」。

Chad Olsen昨勘查B2球場層外野、內野、球員休息區及後場等34個項目，台北市副市長林奕華、體育局副局長蔡培林、台北興富發棒球隊總教練呂明賜及中華棒協等人也前往了解，Chad Olsen提供微調建議，並同步連線人工草皮日本廠商美津濃調整。

議員日前質疑大巨蛋的「打者之眼」（棒球場外野中心、全壘打牆上方的一片純色區域，幫助打者看清楚投來的球）不符標準，體育局表示，Chad Olsen建議可在座椅區加深色布幕，覆蓋於打者之眼區域，也表示會提供大聯盟球場相關案例讓遠雄參考。

林奕華表示，她到場學習到重要一課，專家非常著重球場安全，例如，提醒防護墊間的接縫也要是軟的，牛棚也要做防護墊，避免球回彈傷及球員，至於防護網架高，才不會使球飛過去傷到觀眾。專家看的項目很詳細，就連各界關心的打者之眼，也表示座椅區可使用椅套，但要確保其材質、深色不會反射。

呂明賜表示，他以選手角度來看，整體看起來可以，但本壘後方兩側網子、進入右外野的門等處仍未完工。至於室內投手練習區，架網子的鋼架高度太低、投手丘偏高等誤差，專家也有提醒。

遠雄集團副總經理楊舜欽說，大聯盟專家來訪著重現場安全護網、壘包距離、人工草皮等細節，打者之眼區域也依大聯盟官方建議改善。應援區大小和LED螢幕尺寸，則會視測試賽狀況調整。

遠雄巨蛋指出，Chad Olsen是BrightView公司運動草坪事業部總經理，棒球場務專家生涯超過25年，經手賽事包含5屆WBC世界棒球經典賽、所有MLB海外賽、2屆美日明星賽、2屆奧運會，所任職的BrightView公司是大聯盟唯一指定場務單位，負責MLB諸多重大國際賽事。

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