中職／蘇緯達代打轟平紀錄無效 林泓育代打賞兄弟4連敗

中華職棒下半季今天開打，樂天桃猿隊與中信兄弟隊之戰形成「代打」對決，蘇緯達先代打敲出追平砲、追平聯盟紀錄，林泓育則在延長賽代打敲出超前安，更引爆7分大局，讓猿隊以9：2帶走勝利。

兄弟今晚在1局下先馳得點，無人出局、一三壘有人， 詹子賢的適時安打敲回1分，也終結6月28日開始的連續23局無得分；不過4局上猿隊把握德保拉亂流，朱育賢安打、宋嘉翔高飛犧牲打，進帳2分逆轉比數為2：1。

8局下擁有「代打之神」稱號的蘇緯達不負盛名，2出局後上場代打，敲出本季首轟，一發陽春砲追平比數，也是他生涯第8支代打全壘打，追平林智勝並列中職史上代打最多轟。

兩隊拖進延長賽，10局上換猿隊代打建功，面對呂彥青1出局後林承飛敲出二壘打，林泓育上場代打跟進二壘打，超前比數，接下來更是一波5支安打猛攻，拉開到足夠分差，9局登板的終結者豪勁續投多抓1出局，再換上賴鴻誠守住勝利。