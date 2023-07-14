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中職／蘇緯達代打轟平紀錄無效 林泓育代打賞兄弟4連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿代打林泓育10局上半擊出擊出右外野二壘安打，帶有1分打點。記者黃仲裕／攝影
樂天桃猿代打林泓育10局上半擊出擊出右外野二壘安打，帶有1分打點。記者黃仲裕／攝影

中華職棒下半季今天開打，樂天桃猿隊與中信兄弟隊之戰形成「代打」對決，蘇緯達先代打敲出追平砲、追平聯盟紀錄，林泓育則在延長賽代打敲出超前安，更引爆7分大局，讓猿隊以9：2帶走勝利。

兄弟今晚在1局下先馳得點，無人出局、一三壘有人， 詹子賢的適時安打敲回1分，也終結6月28日開始的連續23局無得分；不過4局上猿隊把握德保拉亂流，朱育賢安打、宋嘉翔高飛犧牲打，進帳2分逆轉比數為2：1。

8局下擁有「代打之神」稱號的蘇緯達不負盛名，2出局後上場代打，敲出本季首轟，一發陽春砲追平比數，也是他生涯第8支代打全壘打，追平林智勝並列中職史上代打最多轟。

兩隊拖進延長賽，10局上換猿隊代打建功，面對呂彥青1出局後林承飛敲出二壘打，林泓育上場代打跟進二壘打，超前比數，接下來更是一波5支安打猛攻，拉開到足夠分差，9局登板的終結者豪勁續投多抓1出局，再換上賴鴻誠守住勝利。

兄弟先發德保拉以90球投完7局，被敲6支安打丟掉2分，一度的敗投身份靠隊友打擊解套；猿隊先發投手霍爾150公里火球猛催，98球投完5局也是被敲6支安打，丟掉1分，但無緣勝投。

中華職棒下半季例行賽在台中洲際棒球場舉行，樂天桃猿先發投手霍爾主投2局失1分。 記者黃仲裕／攝影
中華職棒下半季例行賽在台中洲際棒球場舉行，樂天桃猿先發投手霍爾主投2局失1分。 記者黃仲裕／攝影
樂天桃猿代打林泓育10局上半擊出擊出右外野二壘安打，帶有1分打點。記者黃仲裕／攝影
樂天桃猿代打林泓育10局上半擊出擊出右外野二壘安打，帶有1分打點。記者黃仲裕／攝影

蘇緯達 德保拉

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