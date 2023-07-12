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U18世界盃／賽程出爐！中華隊開幕戰對澳洲 與南韓同組

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
U18世界盃棒球賽將於8月31日開打，今天公布賽程，台灣開幕首戰將於天母棒球場迎戰澳洲隊。 聯合報系資料照
U18世界盃棒球賽將於8月31日開打，今天公布賽程，台灣開幕首戰將於天母棒球場迎戰澳洲隊。 聯合報系資料照

今年U18世界盃棒球賽將於8月31日在台灣開打，賽程表在今天出爐，中華隊開幕戰對決澳洲隊，同組對手還有南韓、墨西哥、捷克、波多黎各，冠軍賽則在9月10日舉行。

本屆U18世界盃棒球賽共有12隊參賽，在天母棒球場、台中洲際棒球場舉行，預賽分為2組，中華隊所處的A組，開幕戰在天母舉行，預賽則移師洲際，若取得A組前三進入超級循環賽，則將回師天母。

中華隊在8月31日的開幕戰對上澳洲隊，接下來依序對上南韓、墨西哥、捷克、波多黎各；B組首戰則由衛冕軍美國隊在9月1日對上荷蘭隊，同在B組的還有西班牙隊、日本隊、巴拿馬隊、委內瑞拉隊。

中華隊預賽賽程如下

8月31日晚間6時30分 澳洲vs.中華隊

9月02日晚間6時30分 南韓vs.中華隊

9月03日下午2時30分 中華隊vs.墨西哥

9月04日晚間6時30分 中華隊vs.捷克

9月05日晚間6時30分 波多黎各vs.中華隊

今年U18世界盃棒球賽將於8月31日在台灣開打，賽程表在今天出爐。圖／取自世界棒壘總會官網
今年U18世界盃棒球賽將於8月31日在台灣開打，賽程表在今天出爐。圖／取自世界棒壘總會官網

中華隊 棒球

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