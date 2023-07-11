快訊

清水池挖出「3塊棕色果凍」以為是肉靈芝 專家鑑定後更嗨：比恐龍還老的生物

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／丘昌榮按讚2高中大物 看林暉盛感覺有在藏

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
旅外資歷投手林暉盛順位被看好，被視為即戰力球員。 資料照
旅外資歷投手林暉盛順位被看好，被視為即戰力球員。 資料照

中職選秀明天登場，富邦悍將隊握有榜眼籤，被問到本屆好手，總教練丘昌榮念了一串名字，兩位旅美投手則是相對不明朗，林暉盛近期的出賽幾乎只看到直球，張景淯更是沒有太多比賽可以參考。

悍將去年戰績墊底，但本屆選秀仍由新軍台鋼雄鷹隊握有狀元籤，悍將退居榜眼籤，雄鷹第一步棋怎麼走，牽動悍將的後續計畫。

今年高中選手以王念好、林佳緯最受矚目，丘昌榮也被問到對兩人的評價，他指出，「王念好的身材、打擊爆發力在今年高中球隊裡面都是最好，也有大賽經驗。」至於林佳緯，他說：「佳緯也有大賽經驗，在A級球隊擔任中線守備，從他國中、高中都是優秀選手，理論上前幾輪選比較合理。」

林暉盛、張景淯則是具備旅美資歷的投手，丘昌榮提到，林暉盛最近的出賽都以直球為主，沒看到什麼變化球，可能是因和兄弟有一些共識。

張景淯則有看到他在杭州亞運培訓隊的出賽影片，身材方面沒有問題，但對控制力語帶保留，「近況沒有太多比賽可以參考」。

丘昌榮 林暉盛 張景淯

延伸閱讀

中職／江少慶右肘韌帶損傷缺席2個月 悍將考慮調整3洋投先發

中職／林暉盛二軍「開箱」1局3K 150公里火球有5顆

中職／戴培峰入選亞運盼磨練 期待再跟古林睿煬當隊友

中職／富藍戈出賽效益怎麼看？丘總：球隊在攻擊方面…

相關新聞

中職／第一版聲明惹眾怒 尖山國中改口確定解僱陳凱倫

富邦悍將隊前內野手陳凱倫離隊兩季，昨天才揭露當年離隊原因是因惹出性侵未遂的罪行，引發軒然大波，目前任教的新北市尖山國中青...

韓職／不滿學弟態度 SSG登陸者爆發集體霸凌事件

韓國職棒驚傳霸凌醜聞，去年冠軍SSG登陸者隊二軍爆發學長集體霸凌學弟事件，據《韓聯社》報導，KBO官方已展開調查。 《韓聯社》指出，這件事發生在本月6日SSG二軍球場，A選手不滿新人B平時態度，

中職／江少慶右肘韌帶損傷缺席2個月 悍將考慮調整3洋投先發

富邦悍將隊在下半季前傳重大傷情，本土王牌投手江少慶的手肘韌帶有輕微撕裂、神經壓迫發言，估計缺席1個半月到2個月，總教練丘...

中職／伍茲有「羅力寶典」相助 若能再和林子偉當隊友會很酷

富邦悍將隊新洋投伍茲（Stephen Woods Jr.）昨天抵台，今天已赴新莊棒球場練球，今年在大西洋聯盟與林子偉當過...

中職／丘昌榮按讚2高中大物 看林暉盛感覺有在藏

中職選秀明天登場，富邦悍將隊握有榜眼籤，被問到本屆好手，總教練丘昌榮念了一串名字，兩位旅美投手則是相對不明朗，林暉盛近期...

中職／即戰力優先？悍將領隊點出宋嘉翔的特殊案例

中職選秀明天登場，富邦悍將隊握有榜眼籤，今天下午進行最後的沙盤推演，領隊林華韋透露心中已有排序，但不能說，他坦言球隊處於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦