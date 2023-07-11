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中職／丘昌榮按讚2高中大物 看林暉盛感覺有在藏
中職選秀明天登場，富邦悍將隊握有榜眼籤，被問到本屆好手，總教練丘昌榮念了一串名字，兩位旅美投手則是相對不明朗，林暉盛近期的出賽幾乎只看到直球，張景淯更是沒有太多比賽可以參考。
悍將去年戰績墊底，但本屆選秀仍由新軍台鋼雄鷹隊握有狀元籤，悍將退居榜眼籤，雄鷹第一步棋怎麼走，牽動悍將的後續計畫。
今年高中選手以王念好、林佳緯最受矚目，丘昌榮也被問到對兩人的評價，他指出，「王念好的身材、打擊爆發力在今年高中球隊裡面都是最好，也有大賽經驗。」至於林佳緯，他說：「佳緯也有大賽經驗，在A級球隊擔任中線守備，從他國中、高中都是優秀選手，理論上前幾輪選比較合理。」
林暉盛、張景淯則是具備旅美資歷的投手，丘昌榮提到，林暉盛最近的出賽都以直球為主，沒看到什麼變化球，可能是因和兄弟有一些共識。
張景淯則有看到他在杭州亞運培訓隊的出賽影片，身材方面沒有問題，但對控制力語帶保留，「近況沒有太多比賽可以參考」。
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