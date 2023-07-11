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中職／第一版聲明惹眾怒 尖山國中改口確定解僱陳凱倫
富邦悍將隊前內野手陳凱倫離隊兩季，昨天才揭露當年離隊原因是因惹出性侵未遂的罪行，引發軒然大波，目前任教的新北市尖山國中青少棒隊在昨天激起眾怒的聲明後，今天緊急修正，宣布已與陳凱倫解除聘任關係。
陳凱倫效力悍將隊11年（含興農牛、義大犀牛隊），2021年季後在仍有出賽空間的情況下卻宣布任意引退，當時球團給出說法為「家庭因素」，昨天隨著判決書曝光，揭露離譜事由。
陳凱倫離開職棒界後，去年12月起在尖山國中擔任教練，而尖山國中昨天所發出的聲明，用字譴責引發後續更多爭議，包括「媒體過度報導」、「靜候佳音」，被質疑是否包庇陳凱倫，今天該校更正聲明，宣布已與陳凱倫解除聘任關係，且為用字譴責不妥道歉。
新北市尖山國中棒球隊聲明如下：
有關陳凱倫教練聘用事件一案
1、經查詢陳教練刑事案件已有判決，昨日晚間校方與球隊已立即解除其聘任關係。
2、關於本粉絲團昨晚因相關資訊不明確，小編發文用字遣詞不妥，造成各界擔憂，深感抱歉。
3、暑假期間球隊與校務正常運作中，感謝各界關心。
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